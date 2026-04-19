Studenti UMPRUM vezou do města módy textilní odpad


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Studenti pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) představí na Týdnu designu v Miláně svou instalaci s názvem Wasted Waste. Na přehlídce designérských značek upozorňuje na narůstající objem textilního odpadu a neudržitelnou výrobu. Expozice inspirovaná třídírnou v Broumově ukazuje, že recyklace sama o sobě nestačí.

Nekonečný koloběh oblečení, který, jak se zdá, se nikdy nezastaví, symbolizuje v milánské instalaci dopravníkový pás. Studenti UMPRUM, kteří ho zároveň obsluhují, sestavili podobný, jaký používá třídírna na Broumovsku. V podniku v dříve proslulé textilní oblasti končí tuny nechtěného oblečení. Studenti UMPRUM tamní provoz dokumentovali.

„Velmi zajímavý byl kontrast, kdy studenti v prvním semestru používali luxusní materiál z Veby Broumov, který se vyváží do světa, a v dalším semestru jsme pracovali s odpadovým materiálem, který se v Broumově schraňuje a třídí,“ podotýká vedoucí Ateliéru designu oděvu a obuvi Simona Rybáková.

Instalace Wasted Waste
Některé oblečení vybrané z textilního odpadu studenti rovnou vystavili, jiné ještě upravovali. „Překvapilo nás, kolik tam bylo kožichů, a hlavně, že jsou tam vyhozené i nové kusy s visačkou, které nikdo neoblékl,“ uvedla jedna z autorek projektu Alice Grebáčová.

Budoucí produktoví designéři navrhli, jak textil dál zpracovat – například materiál z vyhozených košil, vázanek či sportovního oblečení posloužil pro výrobu taburetu. Těžko recyklovatelný polyester přitom představoval pro studenty výzvu v tom, jak ho přeměnit v nový a použitelný materiál.

Bez zpracování nás odpad zaplaví, upozorňují studenti

Instalaci Wasted Waste (dá se volně přeložit jako Promrhaný odpad) představí studenti UMPRUM v Miláně, tedy ve městě proslulém módním průmyslem, od 20. dubna. „Naše společnost se nedokáže nikam dál posouvat, naopak by to vedlo ke kolapsu, pokud se nebudeme věnovat zpracování odpadu. Ten by nás tady zaplavil,“ formuloval student Miloslav Chytil téma, na něž chce studentský projekt upozornit.

Studenti UMPRUM upozorní v Miláně na problém textilního odpadu
Zásadní problém představuje takzvaná rychlá móda. Kvůli masové produkci oblečení končí podle Institutu cirkulární ekonomiky každou sekundu na světových skládkách nebo ve spalovnách jeden plný kamion textilu.

Vedle témat recyklace a upcyklace poukazuje instalace také na problém nekonečné repetitivní práce. V Česku bude k vidění na podzimním Designbloku.

