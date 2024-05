Německo Němcům místo L’amour Toujours. Party hit se přestává hrát kvůli neonacistům

Píseň L’amour Toujours byla až donedávna nijak komplikovaným letním hitem roku 1999. Italský diskžokej Gigi D’Agostino nic rafinovanějšího chytlavou skladbou v angličtině a s francouzským názvem, který by se dal přeložit jako Láska navždy, nejspíš nezamýšlel.

Party s Hitlerem

Třetí květnový víkend tohoto roku ovšem sociální sítě obletělo virální video z letoviska na severoněmeckém ostrově Sylt, kde se zahajovala prázdninová sezona. Problematická scéna se odehrála v areálu tamního prominentního klubu.

Skupina slavících mladých lidí místo banalit „You’ll be my baby and I’ll fly with you“ skandovala na taneční melodii DJ D’Agostina neonacistické slogany „Německo Němcům, cizinci pryč! (Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!)“.

Přinejmenším jeden z rozjařených mladíků mává na videu, natočeném jeho kamarádkou, zdviženou pravicí, zatímco dva prsty levé ruky si přiložil nad horní ret, aby napodobil typický knírek nacistického vůdce Adolfa Hitlera. „Chci se veřejně a upřímně omluvit za to, co se stalo. Omlouvám se všem, které jsme tím mohli zranit,“ vzkázal tento muž později přes bulvární deník Bild. Zdokumentované chování prý neodráží jeho vnitřní postoje, šlo o chybu v opilosti.

Nechutné, ostudné, reagovali politici

Video totiž vyvolalo nebývalý rozruch. Vrcholní političtí představitelé incident na Syltu odsoudili. Německý kancléř Olaf Scholz (SPD) skandovaná hesla označil za „nechutná“ a „nepřijatelná“. Dodal, že na místě není žádná tolerance. Spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera znepokojila „brutalizace politických mravů“. Ministryně vnitra Nancy Faeserová mluvila o „ostudě pro Německo“ a nadnesla otázku, jaká nenávistná atmosféra povzbuzuje lidi k tomu, aby na veřejnosti pronášeli tak rasistické výroky.