Nejvíce Oscarů posbíral Oppenheimer, drama o „otci atomové bomby" je i nejlepším filmem

Podle nejlepšího adaptovaného scénáře se natočila Americká fikce, která upozorňuje na stereotypy spojené s lidmi tmavé pleti. Nejlepší původní scénář napsala autorská a partnerská dvojice Arthur Harari a Justine Trietová pro Anatomii pádu, drama jedné rodiny s kriminální zápletkou.

Přál bych si ten film nenatočit, řekl filmař z Mariupolu

Silný moment přineslo předávání Oscara za celovečerní dokument 20 dní v Mariupolu – historicky prvního Oscara pro Ukrajinu. Ukrajinský novinář Mstyslav Černov natáčel během ruské invaze v obléhaném městě jako jeden z posledních novinářů. „Pravděpodobně budu prvním režisérem, který zde řekne, že si přeji, abych tento film nikdy nenatočil,“ uvedl.

„Přál bych si, abych to mohl vyměnit za to, že Rusko nikdy nezaútočí na Ukrajinu, nikdy nebude okupovat naše města.“ Dodal, že nemůže sice změnit historii, ale jako filmař se nejen on může postarat o to, aby „lidé z Mariupolu a ti, kteří položili své životy, nikdy nebyli zapomenuti“. Z krátkometrážních dokumentů zvítězila Poslední opravna hudebních nástrojů, memento služby kdysi rozšířené po celých Spojených státech.

Téma války rezonovalo i v dalších kategorích. Mezi krátkými „animáky“ zvítězil příběh Je po válce! odkazující na slogan proti zapojení Spojených států do války ve Vietnamu. Podtitul snímku hlásá, že inspirací byla hudba Johnna Lennona a Yoko Ono. Syn slavných umělců Sean Ono Lennon, který spolu s oscarovými laureáty přišel na pódium, požádal publikum, aby jeho jednadevadesátileté matce popřálo ke Dni matek. A diváci v Dolby Theatre mu vyhověli.

Nejlepším celovečerním animovaným filmem loňského roku je Chlapec a volavka od Hajaa Mijazakiho. Japonský nestor animace se v lehce autobiografickém titulu vyrovnává s traumaty druhé světové války.

Ke světovému konfliktu se vrací i hororová Godzilla Minus One, kde obří netvor povstane z jaderného spadu po shození atomových bomb shozených na Hirošimu a Nagasaki. S přispěním nejlepších vizuálních efektů.

V kategorii zahraničních filmů uspěla Zóna zájmu. Rovněž se vztahuje k válce - tentokrát druhé světové. Mrazivé drama britského režiséra Jonathana Glazera se zaměřuje na velitele koncentračního tábora v Osvětimi. Mezi kandidáty v této kategorii ani letos nebyl český uchazeč, snímek Bratři o odbojové skupině bratří Mašínů se nedostal do užšího výběru, který předcházel nominacím.

Oscar za krátký hraný film je prvním oscarovým uspěchem pro mnohokrát nominovaného filmaře Wese Andersona. Tvůrce snímků jako Fantastický pan Lišák, Grandhotel Budapešť nebo Psí ostrov uspěl s adaptací povídky Roalda Dahla o hazardním hráči Podivuhodný příběh Henryho Sugara.