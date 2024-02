Yoko Ono s konceptuálním uměním začala, když jako hladové válečné dítě koukala na nebe

před 1 h hodinou | Zdroj: Reuters , ČTK , BBC , The Guardian , The New York Times

Yoko Ono na snímku z roku 2015

Má pověst té, která pomohla rozbít Beatles, a mnohými je vnímána především jako vdova po zavražděném Johnu Lennonovi. Ostatně to on o ní řekl, že je „nejslavnější neznámou umělkyní na světě“. Retrospektiva The Music of the Mind (Hudba mysli) v londýnské galerii Tate Modern chce Yoko Ono představit jako samostatnou autorku, která se má čím prezentovat.

Klíčovým motivem v tvorbě Yoko Ono je nebe. Opakovaně se objevuje jako metafora míru, svobody a neomezeného prostoru. V instalaci nazvané Sky TV vysílala přímý přenos oblohy nad Tate Modern a návštěvníci aktuální výstavy si mohou odnést vlastní kousek skládačky nebe z díla Helmets (Pieces of Sky). Jako dítě prchající z Tokia během druhé světové války našla Yoko Ono únik a uklidnění právě v neustálé přítomnosti nebe. „Zážitky z raných let vrhají na můj život dlouhý stín,“ přiznala umělkyně, když vzpomínala, jak se s bratrem jako hladoví vysídlenci na japonském venkově dívali na oblohu a představovali si místo mraků lahodná a nedosažitelná jídla. „Dalo by se říci, že počátky její konceptuální tvorby začaly už tehdy – uvědomila si sílu představivosti,“ podotkl pro BBC Sean Ono Lennon, syn slavných rodičů a rovněž hudebník. „Dalo by se dokonce říct, že to vedlo k písni Imagine,“ zmínil v té souvislosti i pacifistický hit, který jeho otec John Lennon právě napsal ve spoluautorství s Yoko Ono.

Helma s „kousky nebe“ na retrospektivě Yoko Ono v Tate Modern

Nejslavnější neznámá umělkyně Dětství ve válečném a poválečném Japonsku je ale jen část toho, co Yoko Ono formovalo jako umělkyni. Dceři z aristokratické rodiny se také dostalo uměleckého vzdělání na prestižní Sarah Lawrence College. Celý svět zná její jméno, ale nikdo nezná její tvorbu, vysvětloval Lennon svůj bonmot o „nejslavnější neznámé umělkyni na světě“. Retrospektiva v Tate Modern má za cíl to částečně napravit; podle galerie jde o dosud největší výstavu věnovanou Yoko Ono ve Spojeném království. Ohlíží se za více než sedmi desetiletími tvorby umělkyně prostřednictvím dvou stovek děl: instalací, objektů, videí, fotografií, skulptur a dokumentů, které připomínají její performance a hudební kompozice. „Měla pocit, že umění a tvořivost jsou konceptuální, a tak je téměř jedno, v jakém médiu se projevují,“ uvedl Sean Ono Lennon. Výstava v lidské mysli Londýnská galerie výstavu inzeruje jako „oslavu zásadních momentů v průkopnické, vlivné a multidisciplinární kariéře“, a to od poloviny padesátých let minulého století po současnost. Název The Music of the Mind vystihuje, že, jak poznamenává deník The New York Times, většina vystavených děl se ve skutečnosti nachází v lidské mysli. Podle kurátorky Juliet Binghamové má výstava zpochybnit způsob, jakým lidé vnímají umění, a také je přivést k zamyšlení. „V díle Yoko Ono je velký smysl pro humor, stejně jako vážná sdělení. Používá postupy, které lidem umožňují cítit se silnějšími, umožňují jim se zapojit a podněcují je k přemítání nad poměrně závažnými otázkami,“ uvedla. Zahraj si šachy a napiš vzkaz matce Yoko Ono patří k průkopnicím konceptuálního a participativního umění. Začátek retrospektivy zkoumá její klíčovou roli v experimentálních avantgardních kruzích v New Yorku a Tokiu. Dosud nepublikované fotografie ji ukazují v newyorském podkrovním studiu, kde se skladatelem La Monte Youngem pořádala experimentální koncerty a akce, i na její první samostatné výstavě v AG Gallery v roce 1961. Typickým způsobem komunikace s diváky její tvorby jsou pro Yoko Ono „návody“, tedy písemné instrukce, které čtenáře vyzývají, aby si dílo představili, prožili, vytvořili nebo dokončili. Pokyny sestávají z jediného slovesa, například „dotkněte se“, krátkých vět („šlápněte do všech kaluží ve městě“) i z úkolů podněcujících představivost.

Yoko Ono hraje šachy bez černých políček, Play It by Trust (2001)

Ani v Tate Modern nechybí některá z jejích nejvýmluvnějších děl, která návštěvníky vybízejí ke spolupráci. Mohou si kupříkladu zahrát šachy, ovšem pouze s bílými figurkami a na šachovnici s výlučně bílými políčky. „Hraj tak dlouho, dokud si pamatuješ, kde jsou všechny tvé figurky,“ zní pokyn k dílu, jímž Yoko Ono v polovině šedesátých let demonstrovala svůj protiválečný postoj. Participativní instalace My Mommy Is Beautiful (Moje maminka je krásná) zase tvoří patnáct metrů dlouhou stěnu z pláten, kam mohou návštěvníci připevnit fotografii své matky a sdílet osobní vzkazy. Zneklidňující Cut Piece „Chtěli jsme také zdůraznit aktivistickou složku její tvorby, ať už jde o díla zabývající se feministickými otázkami, nebo o práce, které odsuzují násilí, či o nepřetržitou kampaň za mír,“ podotkla k dalším částem retrospektivy kurátorka. Filmovými záběry kurátoři připomínají kontroverzní feministickou performanci Cut Piece 1964, kdy byli návštěvníci v Japonsku a v newyorské Carnegie Recital Hall vybízeni k rozstříhání oblečení, které měla Yoko Ono v tu chvíli na sobě. „Jde o opravdu důležité dílo v dějinách performance i feministické tvorby, protože ho vnímala jako formu dávání a braní a jako obrácení role performera a diváka. Je umělkyní na scéně, a zároveň vyzývá diváky, aby se sami stali součástí díla,“ vysvětluje kurátorka. Deník The New York Times považuje zneklidňující Cut Piece za jednu z nejsilnějších performancí dvacátého století. „Zatímco někteří jsou ve svých odběrech zdrženliví, jeden muž k ní přistoupí dvakrát – jednou jí vyřízne díru v košili, takže jí vykoukne ňadro, a později jí radostně svlékne horní polovinu kombiné a přeřízne ramínka podprsenky pod ním. Ono sedí nehybně a pasivně, zatímco publikum si od ní bez odporu bere, co chce,“ popisuje deník záznam z jedné performance.

Yoko Ono a její syn Sean Ono Lennon při performanci Cut Piece (2003)

Co zbylo po Lennonovi Jádro výstavy mapuje zásadní díla, která Ono vytvořila během svého pětiletého pobytu v Londýně ve druhé půlce šedesátých let. Zde se začlenila do kontrakulturní sítě umělců, hudebníků a spisovatelů a seznámila se se svým budoucím manželem a dlouholetým spolupracovníkem Johnem Lennonem. „Setkání je svedlo dohromady – ji z výtvarného umění, jeho z rokenrolu –, aby vytvořili společná díla a také zahájili nekončící kampaň za mír. Takže to bylo klíčové v tom smyslu, že jim to poskytlo jakousi univerzální platformu,“ míní kurátorka. K aktivismu vyburcoval oba odmítavý postoj k zapojení Američanů do války ve Vietnamu. Světovým politikům rozesílali žaludy s poselstvím míru a v billboardové kampani War Is Over! (If You Want It) – válka skončila, pokud to chcete – v roce 1969 využívali jazyk reklamy k šíření mírové poselství. Na líbánkách pořádali tiskové konference z hotelových postelí. Při takzvaných bed-in navazovali na populární heslo hippies „Make Love Not War“.

Z retrospektivy Yoko Ono v Tate Modern