Národní galerie vystavuje restaurovanou Madonu z Havraně


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
3 minuty
Události: Zrestaurovaná Madona z Havraně
Zdroj: ČT24

Národní galerie Praha vystavila ve své sbírkové expozici v Klášteře sv. Anežky České Madonu z Havraně. Středověká socha z doby Karla IV. byla objevena teprve nedávno, český stát ji koupil od soukromého majitele za 4,5 milionu korun. Tři roky trval průzkum a restaurování. Socha se v 19. století podle zástupců galerie nacházela v kostele sv. Vavřince v Havrani u Mostu, z toho se odvozuje i její název. Dům, ve kterém byla léta na půdě, zřejmě dříve patřil sudetským Němcům, na jejichž majetek stát patrně uplatnil Benešovy dekrety a tím ho zabavil.

Výběr redakce

Národní galerie vystavuje restaurovanou Madonu z Havraně

Národní galerie vystavuje restaurovanou Madonu z Havraně

před 1 hhodinou
Etiopie hrozí Eritreji vojenským zásahem. Chce přístup k moři

Etiopie hrozí Eritreji vojenským zásahem. Chce přístup k moři

před 1 hhodinou
Trump zpochybnil řádnost sčítání voleb v Hondurasu

Trump zpochybnil řádnost sčítání voleb v Hondurasu

před 1 hhodinou
Reportéři ČT sledovali možné dopady podpory a propagace komunismu

Reportéři ČT sledovali možné dopady podpory a propagace komunismu

před 1 hhodinou
Trump obrací pozornost USA k západní hemisféře a upevňuje regionální dominanci

Trump obrací pozornost USA k západní hemisféře a upevňuje regionální dominanci

před 2 hhodinami
Záplavy a sesuvy půdy na Sumatře si vyžádaly přes 630 obětí

Záplavy a sesuvy půdy na Sumatře si vyžádaly přes 630 obětí

před 2 hhodinami
Reuters: Trump dal Madurovi lhůtu k odchodu z Venezuely. Už prý uplynula

Reuters: Trump dal Madurovi lhůtu k odchodu z Venezuely. Už prý uplynula

před 6 hhodinami
Tisíce lidí v Bulharsku protestovaly proti rozpočtovému plánu vlády

Tisíce lidí v Bulharsku protestovaly proti rozpočtovému plánu vlády

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Národní galerie vystavuje restaurovanou Madonu z Havraně

Národní galerie Praha vystavila ve své sbírkové expozici v Klášteře sv. Anežky České Madonu z Havraně. Středověká socha z doby Karla IV. byla objevena teprve nedávno, český stát ji koupil od soukromého majitele za 4,5 milionu korun. Tři roky trval průzkum a restaurování. Socha se v 19. století podle zástupců galerie nacházela v kostele sv. Vavřince v Havrani u Mostu, z toho se odvozuje i její název. Dům, ve kterém byla léta na půdě, zřejmě dříve patřil sudetským Němcům, na jejichž majetek stát patrně uplatnil Benešovy dekrety a tím ho zabavil.
před 1 hhodinou

„Ztracená“ kapitola z filmu Kill Bill se stala součástí hry Fortnite

Pokračování akčních filmů Kill Bill se fanoušci nejspíše nedočkají, nicméně náhradou jim může být „ztracená kapitola“, která se dostala do videohry Fortnite. Režisér a scenárista Quentin Tarantino ji do původních snímků nenatočil, mimo jiné proto, že byla „příliš šílená“.
před 18 hhodinami

I kdybych měl pět Oscarů, stejně budu čert, míní Jiří Dvořák

Od premiéry pohádky Anděl Páně uplynulo letos sice už dvacet let, ovšem role čerta v tomto příběhu je ta, na kterou se lidé herce Jiřího Dvořáka ptají nejčastěji. Za sebou má ale i řadu postav v dramatických filmech, na divadle či v dabingu. A letos se jako někdejší vítěz taneční show vrátil na parket ve StarDance Tour. I o tom, jak moc náročné bylo opět takto tancovat, mluvil Dvořák s Terezou Willoughby v Interview ČT24.
před 21 hhodinami

V části francouzských památek zdražují vstupné. Chtějí investovat do bezpečnosti

Některé francouzské zámky a muzea zvyšují vstupné. Týká se to také pařížského Louvru. Nové ceny budou platit od poloviny ledna, získané peníze hodlají správci vložit především do moderních bezpečnostních systémů. Na mezery v těch stávajících poukázala říjnová krádež historických šperků v centru francouzské metropole.
před 23 hhodinami

Zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard

Ve věku 88 let zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard. Oznámila to agentura United Agents, která ho zastupovala. Zlínský rodák napsal mimo jiné oscarový scénář k filmu Zamilovaný Shakespeare. Mezi jeho nejznámější divadelní hry patří Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, Arkádie nebo Rock'n'Roll, která se odehrává v Československu.
29. 11. 2025Aktualizováno29. 11. 2025

Psala Hitlerovi a bojovala za práva žen. Výstava tlumočí odkaz Františky Plamínkové

Politička. Učitelka. Vedoucí postava ženského hnutí. Odbojářka a oběť nacismu. Všechna tato slova vystihují Františku Plamínkovou, od jejíhož narození uplynulo letos sto padesát let. Národní muzeum její odkaz připomíná výstavou, která ale víc než o minulosti má být dialogem o současnosti.
29. 11. 2025

Stranger Things čeká finále. Vzbudily nostalgii a staly se značkou

Jeden z největších seriálových hitů současnosti Stranger Things vstoupil do finále. O zhlédnutí prvních epizod závěrečné řady je takový zájem, že příval fanoušků dočasně vyřadil z provozu streamovací službu, která seriál uvádí.
28. 11. 2025

Motýlek, Havel a teď Sarkozy. Bývalý francouzský prezident napsal Deník vězně

Jak avizoval už před nástupem do vězení, bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy o svém třítýdenním pobytu za mřížemi napsal knihu. Novinka Deník vězně tak přibude do knihovny vedle titulů od jiných autorů, kteří se také v knize podělili o své vězeňské zkušenosti.
27. 11. 2025
Načítání...