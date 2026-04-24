Major Zeman nebyl „jen“ krimi, jeho případy sloužily propagandě, ukazuje ÚSTR


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24, ÚSTR

Seriál 30 případů majora Zemana, vysílaný v sedmdesátých letech, promyšleně propojil populární krimi žánr s politickým zadáním, tedy ovlivnit u veřejnosti vnímání poválečných dějin. „Je to typická esence komunistické propagandy,“ poznamenal náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Kamil Nedvědický v pořadu 90’ ČT24 moderovaném Marianou Novotnou. Právě ÚSTR připravil ve spolupráci s Muzeem Police ČR a ČT cyklus přednášek, který poodkrývá kontext „českého Bonda normalizace“.

Seriál líčil profesní i osobní dráhu kriminalisty Jana Zemana, v podání Vladimíra Brabce, na pozadí klíčových událostí československých dějin let 1945–1973. Kombinuje prvky detektivního, špionážního i dobrodružného vyprávění, přičemž prezentuje budování socialismu.

O pouhou televizní zábavu tak majoru Zemanovi nešlo. „Navenek se tváří jako shluk kriminálních případů, který popisuje údajnou situaci v Československu po roce 1945. Fakticky to ale byl vykonstruovaný seriál, vytvořený na zakázku bezpečnostních orgánů, tak aby do podvědomí diváků dostal komunistickou propagandu,“ říká Nedvědický.

Nahrávám video
90′ ČT24: Major Zeman – krimi, nebo propaganda?
Zdroj: ČT24

Diváci si kromě napětí měli ze sledování odnést, že komunistická strana se snaží o rozvinutí bohaté socialistické společnosti, v čemž jí brání údajní nepřátelé z řad sedláků, příslušníků církví nebo emigrantů.

Idealizovaná SNB naplňuje „zákony po našem“

Výrazným motivem výkladu „třídního boje“ je v seriálu idealizovaná spolupráce mezi jednotlivými složkami Sboru národní bezpečnosti (SNB), zejména mezi Veřejnou bezpečností a Státní bezpečností. Ambiciózní projekt dramatické tvorby vznikal na zakázku federálního ministerstva vnitra.

„Představitelé bezpečnostního aparátu do seriálu zasahovali, posuzovali jednotlivé díly, jednotlivé postavy, dokonce až tak, aby některé z nich, které měly být negativní, nebyly až příliš pozitivní,“ popisuje Nedvědický.

Major Zeman mě postupně zničil, říkal o své nejslavnější roli Vladimír Brabec
Třicet případů majora Zemana

Specialista historických projektů ČT Daniel Růžička označuje za hlavní narativ seriálu repliku: „Bude potřeba zvládnout zákony po našem.“ Zazní v prvním díle, kdy se titulní hrdina Zeman po válce vrací z věznění v koncentračním táboře a přijímá práci u bezpečnosti. „My máme svoji historickou pravdu, my máme bezpečnostní aparát, který slouží socialistické vlasti a chrání ji před nepřáteli jak vnitřními, tak zahraničními, a my vám vlastně budeme teď tu zemi vést,“ interpretuje větu Růžička.

Popularitě pomohlo rozšíření televize i nostalgie

Popularitě seriálu napomáhalo masové rozšíření televizního vysílání a minimální žánrová konkurence. „Sedmdesátá a osmdesátá léta znamenala angažovanou tvorbu. Vykládáte dějiny a svět podle předem schválených komunistických vzorců. Tento seriál navíc historii převracel, manipuloval,“ připomíná Růžička.

Zájem o případy majora Zemana přetrvávající až do současné doby pak podle ÚSTR nesouvisí jen s nostalgií. „Vedle své dobové funkce totiž splňoval i základní podmínky úspěšného vyprávění – silného hrdinu, dramatickou strukturu a žánrovou pestrost,“ podotýká Nedvědický.

30 případů majora Zemana: Štvanice
Zdroj: Česká televize/Jaromír Komárek

Čtyři epizody

Oddělení dramatických a propagandistických vrstev seriálu se věnuje nový cyklus přednášek ÚSTR. První beseda se uskutečnila v dubnu, poslední je v plánu na září. Po obecnějším úvodu historici postupně zanalyzují čtyři vybrané epizody – osvětlí víc o skutečných případech a jejich historickém pozadí a rozeberou související témata.

Probírané epizody se vztahují k době na konci čtyřicátých let, tedy po únorovém komunistickém převratu, v následující dekádě a nakonec v přelomovém roce 1968, po němž v Československu následovala normalizace.

Pražské jaro je v seriálu vykresleno jako výsledek dlouhodobého spiknutí západních tajných služeb, což představuje jednu z nejvýraznějších propagandistických linií celého seriálu. Tento výklad byl přitom zdánlivě v rozporu s tehdejší oficiální tendencí události „krizového vývoje“ spíše potlačovat a nepřipomínat, uvádí ÚSTR.

Jedna z přednášek se věnuje dílu Bestie o převaděčích po únoru 1948
Zdroj: Česká televize/Jaromír Komárek

„Poslední díl se měl původně jmenovat Lišky mění srst a měl být o tom, jak po roce 1968 nastupují na místa osmašedesátníků kariéristé, kteří vůbec nemají zájem, aby byla normalizace v duchu toho, jak to viděla KSČ. Tenhle díl byl vyřazen a natočen nový,“ prozradil Růžička.

Vražda účetní s politickým podtextem

Ze skutečných událostí cyklus zmiňuje vraždu účetní Herty Černínové, jejíž rozplétání začíná nálezem rozčtvrceného těla, nebo zastřelení komunistických funkcionářů ve škole v Babicích, které vedlo k vykonstruovaným obviněním.

30 případů majora Zemana je dnes podle Nedvědického především vhodným výukovým materiálem. „Chceme říct, jak to bylo doopravdy a jak komunistická propaganda byla mnohdy rafinovaně skrytá za příběhy, které jako propaganda na první pohled nevypadají,“ uvedl. A které mohou současným divákům připadat jen jako kriminální případy bez politického aspektu. I když i ty, vzhledem k zastaralosti filmového vyprávění, dávno ztratily původní akčnost a napětí, shodli se hosté pořadu 90’ ČT24.

Aktuálně z rubriky Kultura

U žen s ADHD se čekalo, že budou hodné holčičky, říká spoluautorka knihy Roztěkané

Cenu Magnesia Litera za publicistiku získala nedávno kniha Roztěkané o ženách, které žijí s diagnózou ADHD. „Je to rok, co knížka vyšla, a my dodnes dostáváme spoustu krásných reakcí od žen, kterým nějakým způsobem pomáhá. Takže to je možná větší benefit než Magnesia Litera, i když za ni jsme samozřejmě velmi vděčné,“ podotkla v Událostech, komentářích v rozhovoru s Terezou Řezníčkovou spoluautorka knihy Klára Kubíčková.
před 4 hhodinami

Audiokniha roku 2025 vznikla na základě telefonátů Ukrajinců rozdělených válkou

Audioknihou roku 2025 – a zároveň absolutním vítězem – se stalo zpracování telefonátů Ukrajinců po napadení jejich země ruskou armádou, které vyšlo pod názvem Hovory. Nejlepšími interprety jsou Vasil Fridrich a Jitka Ježková, která tak obhájila loňské prvenství.
před 6 hhodinami

Spiklenci vystihli atmosféru po komunistickém převratu. Na překlad čekali 75 let

Román Spiklenci napsal Friedrich Bruegel před tři čtvrtě stoletím, česky ale poprvé vychází nyní. Popisuje fungování režimu v Československu v roce 1949, tedy rok po únorovém převratu. Německy píšící autor působící v československých diplomatických službách vylíčil atmosféru doby, v níž žil.
před 9 hhodinami

Akcionáři společnosti Warner Bros schválili převzetí firmy rivalem Paramount

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu korun), informovaly agentury. Firmy se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery dříve usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

Přemyslovce a jejich dobu přibližuje na devět set exponátů

Národní muzeum otevírá výstavu, která poprvé odvypráví celý příběh dynastie Přemyslovců, která proměnila české knížectví v království a zásadně ovlivnila podobu střední Evropy. Mezi devíti stovkami exponátů se nachází pohřební klenoty krále Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily.
včera v 16:34

OBRAZEM: Vítěz World Press Photo zachytil rodinné zoufalství při zásahu ICE

Nejlepší fotografii v soutěži World Press Photo v loňském roce pořídila americká fotografka Carol Guzyová, když zachytila zoufalství dcery ve chvíli, kdy agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadržují jejího otce. Vítězné snímky napříč kategoriemi podle poroty „nabízejí mnohovrstevnaté pochopení světa, ve kterém žijeme“.
včeraAktualizovánovčera v 13:57

Český klavírista Schulmeister má cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

Mladý český klavírista Jan Schulmeister získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů (Newcomer). Ocenění dostal za debutovou nahrávku, v níž interpretuje skladby ruských autorů Modesta Petroviče Musorgského, Alexandra Skrjabina a Sergeje Rachmaninova. Informoval o tom server Classical Music po slavnostním udílení cen v londýnském Kings Place.
22. 4. 2026Aktualizovánovčera v 11:27
Načítání...