Kanadská zpěvačka podpořila americké olympioniky a má co vysvětlovat


před 34 mminutami|Zdroj: CBC, ČTK, Now Toronto

Kanadská zpěvačka Tate McRaeová se objevila ve videu na podporu amerického olympijského týmu. Jenže rozladila tím řadu Kanaďanů, kteří zpěvačce mimo jiné vyčítají neohrabanost takového gesta v době, kdy jsou vztahy těchto dvou severoamerických zemí poněkud napjaté.

V propagačním videu se Tate McRaeová objeví v červeném lyžařském oblečení a zastaví se u rozcestníku, na kterém je napsáno Cortina, tedy názvem jednoho z dějišť letošní olympiády. A sově sedící nad cedulí se přiznává, že se ztratila a snaží se dostat do Milána, na „úžasný zahajovací ceremoniál a setkání s týmem USA“.

Pokračuje líčením víkendu s „nejlepšími americkými krasobruslaři“ a sledováním návratu alpské lyžařky Lindsey Vonnové. Zmíní i jinou sportovní událost – Super Bowl, tedy finálový zápas Národní ligy amerického fotbalu.

Ne všem Kanaďanům to ale připadalo zábavné. Spousta komentářů by se dala shrnout tak, že je šílené podporovat namísto Kanady Spojené státy, tedy zemi, která tu naši ohrožuje.

Americký prezident Donald Trump už několikrát vyslovil přání připojit Kanadu k USA jako další stát. Jen od začátku letošního roku stihl severního souseda Spojených států označit za nevděčného a připomenout mu, že „existuje jen díky Spojeným státům“. Hrozí také Kanadě zavedením cel ve výši sto procent, pokud země javorového listu uzavře obchodní dohodu s Čínou.

„Kanaďané budou Spojené státy opět milovat,“ řekl Trump po jednání s Carneym
Americký prezident Donald Trump jednal s kanadským premiérem Markem Carneym v Bílém domě (7. října 2025)

Víte, že fandím Kanadě, reaguje zpěvačka

„Všichni víte, že fandím Kanadě,“ ohradila se Tate McRaeová po vlně negativních ohlasů. Připojila fotografii z rodinného archivu, na níž je zachycena jako dítě s kanadskou vlajkou. Dvaadvacetiletá zpěvačka se narodila v Calgary, v současnosti ale žije v Los Angeles. A loni v létě připustila, že rodné město jí připadá „o něco méně jako domov než L.A“.

Nelibosti ohledně videa s Tate McRaeovou se věnují i kanadská média. Tamní veřejnoprávní televize CBC například připomíná, že dlouhodobou kritiku schytávala za zdánlivě přátelské vztahy s Trumpem a jeho administrativou i třeba hokejová superstar Wayne Gretzky.

A server Now Toronto považuje za ironické, že narozeniny Tate McRaeová připadají na prvního července, tedy na národní svátek Den Kanady.

Hudba na olympiádě: Mariah Careyová zazpívá italsky a řeší se Mimoni
Mariah Careyová na MTV Video Music Awards 2025

