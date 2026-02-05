Hudba na olympiádě: Mariah Careyová zazpívá italsky a Mimoni mají zákaz

Zahajovací a zakončovací olympijské ceremoniály vedle defilé sportovců přitahují pozornost i víceméně spektakulárními show, které se snaží překvapit hudebními hvězdami. Na zimní olympiádě, která začne 6. února v Itálii, mají být hlavními star Mariah Careyová a Andrea Bocelli. K nezapomenutelným číslům v historii se řadí to Luciana Pavarottiho, nebo dokonce jedno, které se nakonec vůbec neuskutečnilo.
Letošní zahajovací ceremoniál s motivem „harmonie“ má ambici představit „mezinárodní umělce“ a oslavit „italskou kulturu a kreativitu“.
Nejviditelnějším reprezentantem té první snahy bude americká pop diva Mariah Careyová. „(Zpěvačka) celosvětově uznávaná pro svůj nezaměnitelný hlas a hudební odkaz, který překračuje generace a kultury, dokonale ztělesňuje emocionálního ducha Her,“ věří pořadatelé.
Careyová by měla zazpívat „krásnou píseň v italštině“, přičemž pořadatelé předpokládají, že „celý stadion bude zpívat s ní“. Italsky zatím americká zpěvačka své fanoušky aspoň pozdravila. „Ci vediamo a Milano (Uvidíme se v Miláně)“, přislíbila stručně přes sociální sítě.
Olympijskému dění se Careyová dosud nejvíc přiblížila v roce 2010, když se její píseň 100% objevila na nahrávce, jejíž výdělek podpořil americký olympijský tým na Hrách ve Vancouveru. Zpěvačka je spoluautorkou skladby a původně ji napsala pro film Precious, v němž si zahrála. Do soundtracku tohoto dvěma Oscary oceněného dramatu se ale písnička nakonec nedostala.
Účast na zahájení potvrdil ze zahraničních umělců třeba i čínský klavírista Lang Lang, který ale část života prožil v Americe. Už ví, co ho čeká, protože vystoupil na zahajovacím ceremoniálu letní olympiády v Pekingu v roce 2008.
Bocelli se na olympiádu vrací
Z italských hvězd bude tou největší tenorista Andrea Bocelli. Pěvec, který pomáhá popularizovat operu, pod olympijskými kruhy zpíval už v roce 2006, kdy pro změnu uzavíral tehdejší hry v Turíně.
„Jeho přítomnost představuje přirozený most mezi hudbou a sportem... je to příležitost připomenout Hry prostřednictvím italského hudebního dědictví, které je známé a oceňované po celém světě,“ uvádí oficiální anonce Bocelliho vystoupení.
Na zahájení Italové ještě z domácích umělců angažovali mezzosopranistku Ceciliu Bartoliovou a pop zpěvačku Lauru Pausiniovou, jejíž popularita rostla v devadesátých letech i ve Francii či Španělsku a také Latinské Americe. Zatímco Bartoliová zpívala už i v Praze, Pausiniová české posluchače víceméně minula.
Problém s Ghalim
Rozruch v Itálii vyvolala pozvánka pro italského rappera Ghaliho, od něhož si pořadatelé nejspíš slibují, že osloví mladší publikum než ostatní umělci. Ghali se před dvěma lety dostal do centra politické rozepře během populární písňové soutěže v Sanremu, když vyzval Izrael k „ukončení genocidy“ v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy.
Výběr rappera na olympiádu kritizovali členové krajně pravicové strany Liga, která je součástí vlády premiérky Giorgie Meloniové. Ministr sportu Andrea Abodi nicméně uvedl, že nečeká, že Ghali využije olympijské pódium k politickému vyjádření. „Neostýchám se nesouhlasit s názory Ghaliho a jeho výzvou, ale věřím, že země musí být schopna přijmout působení umělce, jehož názor nesdílíme,“ řekl. Rapper se do diskuse o své osobě nezapojil.
Snoop Dogg chce zas bavit
Do Itálie se také chystá americký rapper Snoop Dogg, který si nenechal ujít ani poslední letní Hry v Paříži. Ovšem ne jako hudebník, ale jako reportér americké mediální společnosti NBCUniversal. Bavil diváky tím, že tančil na tribuně, aby pozdravil americké gymnastky, nasoukal se do jezdeckého oblečení nebo si vyzkoušel judo. Nabídku na tuto práci dostal poté, co se staly virálními jeho videa z olympiády v Tokiu v roce 2021, kterou rozebíral s komikem Kevinem Hartem.
I tentokrát tedy přijíždí, aby po svém komentoval dění na sportovištích v Miláně a na sjezdovkách v Dolomitech. „Olympijské hry jsou největší světovou událostí, a jak všichni vědí, já se věnuji sportu, sbližování lidí a sjednocování, přičemž přináším zábavu. Vezmu si s sebou své péřové bundy, kalhoty na sníh, brýle a brusle,“ popsal v nadsázce rapper, jak si „kluk z Long Beach“ hodlá poradit s italským sněhem a ledem.
Krasobruslení bez Mimoňů
A pokud jde ještě o hudební produkce – sledovanou je už před zahájením hudba, kterou si ke svému výkonu zvolil španělský krasobruslař Tomas-Llorenc Guarino Sabate. Svůj olympijský debut plánoval jet na hudbu z filmové série Mimoni, jenže to nepůjde.
„Bohužel, jen několik dní před zahájením olympijských her jsem byl informován, že kvůli problémům s autorskými právy již nemám povoleno tento program používat,“ vysvětlil. K fanouškům promlouval oblečený do mimoňských modrých montérek a žlutého trička.
Na hudbu z animovaného filmu bruslil během celosezonních příprav, zatímco od srpna čekal na schválení. Franšízu Mimoni vlastní studio Illumination, která je dceřinou společností Universal Pictures. Guarino Sabate si hudbu z příběhů se žlutými postavičkami prý vybral, aby na led přinesl radost a hravost a ukázal, že „bruslit jako olympijský krasobruslař může být zábava“.
Šestadvacetiletý sportovec je šestinásobným španělským šampionem. „Této výzvě se postavím čelem a udělám vše, co je v mých silách, abych z této situace vytěžil maximum,“ dodal k tomu, jak bude postupovat po „neuvěřitelném zklamání“.
Mezinárodní bruslařská unie uvedla, že si je této situace vědoma a chce ji řešit v širším kontextu. „Získání autorských práv může představovat výzvu pro všechny umělecké sporty,“ uvedla s tím, že spolupracuje „se zainteresovanými stranami v oblasti získávání práv, abychom zajistili, že strhující vystoupení mohou být doprovázena působivou hudbou“.
Na playback zpívala Lady Gaga i Pavarotti
Hudební umělci z italského olympijského programu rozšíří řady těch, kteří už při ceremoniálech vystupovali, jako Stevie Wonder, Kylie Minogueová, Björk nebo kapely Kiss, One Direction, Red Hot Chili Peppers, Spice Girls a K-popový boyband EXO.
Zahájení či ukončení olympijských her sledují vždy miliony lidí po celém světě, není tedy divu, že vedle sportovních výkonů jsou hodnoceny i ty umělecké. Nikdy se například zřejmě neomrzí diskuse, zda je při takových příležitostech v pořádku nahradit živý zpěv playbackem.
Pro tuto variantu se rozhodli pořadatelé předloňské olympiády v Paříži, kde se ceremonie poprvé v moderní historii Her konala mimo stadion. Spektakulární akce na řece Seině přinášela ale svá rizika, jak se potvrdilo, když plánované vystoupení Lady Gaga komplikovalo deštivé počasí. Z „bezpečnostních důvodů“ – kombinace kluzkých schodů, vysokých podpatků a blízkosti vody – tak hvězda zahájení svou performance o pár hodin dříve předtočila.
A kritiku schytali v roce 2008 i organizátoři olympiády v Pekingu, když přiznali, že použili playback. Devítiletá dívenka, na niž mířila pozornost diváků a kamery, navíc otvírala pusu na píseň, kterou nazpívala jiná dívka. Jenže ta se pro vystoupení na veřejnosti nezdála dost hezká.
Ve stejném roce spolupracovníci už zesnulého Luciana Pavarottiho prozradili, že operní pěvec markýroval své vůbec poslední živé vystoupení – když při zahájení Her v Turíně dojímal působivou árií Nessun Dorma. Jenže mrazivé počasí bylo pro nemocného tenora příliš. „Orchestr předstíral, že hraje, já předstíral, že diriguji a Luciano předstíral, že zpívá. Vše proběhlo úžasně, nikdo si nevšiml, že šlo jen o technický trik,“ napsal v knize o Pavarottim dirigent Leone Magiera. Diváci slyšeli ve skutečnosti nahrávku pořízenou o pár dnů dříve.
Caballé a Mercury
K památným písním z olympiád patří ta, která na olympiádě vůbec nezazněla. I když původně měla zahajovat v roce 1992 sportovní svátek v Barceloně. Starosta města tehdy oslovil slavnou španělskou rodačku, pěvkyni Montserrat Caballé, jestli by na zahajovacím ceremoniálu nezazpívala hymnu. Ona se rozhodla vystoupit s frontmanem skupiny Queen Freddiem Mercurym, který prý byl jejím velkým obdivovatelem a nechával jí – nezodpovězené – vzkazy, jestli by se mohli spolu někdy setkat a společně vystoupit.
Vzniknuvší píseň Barcelona koncentrovala jejich vzájemnou hudební chemii, jak poznamenává list El País. Jenže už v době nahrávání Mercury stále více pociťoval zdravotní problémy spojené s AIDS – a na komplikace spojené s nemocí zemřel několik měsíců před začátkem olympiády. Caballé na zahájení vystoupila, nicméně se španělským tenorem Josém Carrerasem a zvolila jinou píseň. Ovšem Barcelona zazněla z nahrávky na začátku mezinárodního vysílání ceremoniálu a stala se neoficiální hymnou této olympiády.
Paradox s Tatu
Několikrát dojmy z olympijské hudby ovlivnila politika a různé názory. Třeba bylo označováno za paradox, když Rusko oznámilo, že na zahajovací show v Soči 2014 vybralo dívčí duo Tatu. Jeho členky ještě jako teenagerky prorazily hitem Nas nědogoňat (Nás nedohoní) i díky „kontroverzní“ image, kdy předstíraly, že jsou lesby.
Jejich vystoupení na olympiádě se krylo s rozhořčením některých západních politiků a celebrit nad ruským zákonem zakazujícím „propagaci“ homosexuality mezi mládeží. Jedna z kritiček této právní normy, americká hvězda Cher, kvůli tomuto zákazu odmítla nabídku, aby při zahájení v Soči také zapívala.