Filmová Mezipatra přinesou queer témata do Prahy i Brna

V Praze a následně v Brně se opět uskuteční queer filmový festival Mezipatra. Letošním ročníkem, který startuje 6. listopadu, prostupují témata bezpečí a soudržnosti.
Mezipatra zahájí rakouský film Když se bojíš, dej si srdce do pusy a usměj se. Debutující režisérka Marie Luise Lehnerová ve snímku, který oslavuje odlišnost, místo velkých romancí či hrdinských gest ukazuje každodenní projevy solidarity a péče.
Každoroční festivalové motto nahradily letos dvě dramaturgické linky, které se prolínají filmovým programem i doprovodnými debatami a industry panely. „Letos nastavujeme zrcadlo zemím V4 a podrobněji se díváme na omezování svobod trans lidí nejen ve Spojených státech,“ upřesnila ředitelka festivalu Kristýna Genttnerová.
Festival promítne 26 celovečerních a 49 krátkometrážních filmů. Deset titulů se utká o hlavní cenu. Součástí programu bude i retrospektiva věnovaná ikonickým režisérkám nebo doprovodná sekce Queering the Industry.
Česká tvorba i půlnoční projekce
Z české tvorby Mezipatra uvedou debut Dužana Duonga s názvem Letní škola, 2001. „Na filmu nás baví skvělá dramaturgie a scénář, opravdu vypovídá o komunitě, se kterou se dostáváme každodenně do kontaktu, ale nevíme moc o ní ani její historii,“ dodala Genttnerová. Diváci mohou zajít rovněž na tuzemský dokument o fotografce Libuši Jarcovjákové Ještě nejsem, kým chci být, oceněný Českým lvem i Cenami české filmové kritiky.
Do programu přibydou diskuse s místními experty přímo po projekcích. Letošní dramaturgie také navíc přidává půlnoční projekci. Školám festival nabízí vzdělávací besedy spojené s filmovou projekcí pro základní i střední školy.
Přehlídka queer filmové tvorby se uskuteční v Praze od 6. do 13. listopadu a následně se od 14. do 21. listopadu přesune do Brna. „Mezipatra začínají své druhé čtvrtstoletí. Za tu dobu vyrostly z malé komunitní akce v Brně do jednoho z největších queer festivalů střední a východní Evropy s neotřesitelným místem na nejen české kulturní scéně,“ upozornila Genttnerová.