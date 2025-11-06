Filmová Mezipatra přinesou queer témata do Prahy i Brna


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

V Praze a následně v Brně se opět uskuteční queer filmový festival Mezipatra. Letošním ročníkem, který startuje 6. listopadu, prostupují témata bezpečí a soudržnosti.

Mezipatra zahájí rakouský film Když se bojíš, dej si srdce do pusy a usměj se. Debutující režisérka Marie Luise Lehnerová ve snímku, který oslavuje odlišnost, místo velkých romancí či hrdinských gest ukazuje každodenní projevy solidarity a péče.

Každoroční festivalové motto nahradily letos dvě dramaturgické linky, které se prolínají filmovým programem i doprovodnými debatami a industry panely. „Letos nastavujeme zrcadlo zemím V4 a podrobněji se díváme na omezování svobod trans lidí nejen ve Spojených státech,“ upřesnila ředitelka festivalu Kristýna Genttnerová.

8 minut
Ředitelka festivalu Kristýna Genttnerová k Mezipatrům
Zdroj: ČT24

Festival promítne 26 celovečerních a 49 krátkometrážních filmů. Deset titulů se utká o hlavní cenu. Součástí programu bude i retrospektiva věnovaná ikonickým režisérkám nebo doprovodná sekce Queering the Industry.

Česká tvorba i půlnoční projekce

Z české tvorby Mezipatra uvedou debut Dužana Duonga s názvem Letní škola, 2001. „Na filmu nás baví skvělá dramaturgie a scénář, opravdu vypovídá o komunitě, se kterou se dostáváme každodenně do kontaktu, ale nevíme moc o ní ani její historii,“ dodala Genttnerová. Diváci mohou zajít rovněž na tuzemský dokument o fotografce Libuši Jarcovjákové Ještě nejsem, kým chci být, oceněný Českým lvem i Cenami české filmové kritiky.

„Tolik Vietnamců v Thermalu nebylo.“ Premiéru měl první český celovečerní viet-film
Letní škola, 2001

Do programu přibydou diskuse s místními experty přímo po projekcích. Letošní dramaturgie také navíc přidává půlnoční projekci. Školám festival nabízí vzdělávací besedy spojené s filmovou projekcí pro základní i střední školy.

Přehlídka queer filmové tvorby se uskuteční v Praze od 6. do 13. listopadu a následně se od 14. do 21. listopadu přesune do Brna. „Mezipatra začínají své druhé čtvrtstoletí. Za tu dobu vyrostly z malé komunitní akce v Brně do jednoho z největších queer festivalů střední a východní Evropy s neotřesitelným místem na nejen české kulturní scéně,“ upozornila Genttnerová.

Výběr redakce

Ukrajina zasáhla další ruskou rafinérii. Hořel i podnik v Bělorusku

Ukrajina zasáhla další ruskou rafinérii. Hořel i podnik v Bělorusku

před 3 mminutami
Kos z kauzy Dozimetr dostal tříletou podmínku a pokutu 12 milionů

Kos z kauzy Dozimetr dostal tříletou podmínku a pokutu 12 milionů

10:05Aktualizovánopřed 11 mminutami
Podvodníci rozšiřují triky, jak vylákat peníze od klientů bank

Podvodníci rozšiřují triky, jak vylákat peníze od klientů bank

před 3 hhodinami
V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu nejméně dvanáct lidí

V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu nejméně dvanáct lidí

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Šéfem sněmovny je Okamura. Místopředsedové jsou zatím jen dva

Šéfem sněmovny je Okamura. Místopředsedové jsou zatím jen dva

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
USA podle Trumpa „možná pracují“ s Ruskem a Čínou na omezení jaderného arzenálu

USA podle Trumpa „možná pracují“ s Ruskem a Čínou na omezení jaderného arzenálu

před 12 hhodinami
Chci přispět k lepší atmosféře ve sněmovně, prohlásil Okamura po zvolení předsedou

Chci přispět k lepší atmosféře ve sněmovně, prohlásil Okamura po zvolení předsedou

před 13 hhodinami
Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Filmová Mezipatra přinesou queer témata do Prahy i Brna

V Praze a následně v Brně se opět uskuteční queer filmový festival Mezipatra. Letošním ročníkem, který startuje 6. listopadu, prostupují témata bezpečí a soudržnosti.
před 37 mminutami

„Fuška, ale krásná.“ Laterna magika nenechá vysloužilé tanečníky sedět v parku

Laterna magika, jedna ze scén pražského Národního divadla, uvedla novou inscenaci V parku. Představení řeší vztahy stárnoucích lidí, prostřednictvím pohybového divadla a beze slov.
před 2 hhodinami

Jsem Reilly, Sidney Reilly. Možnému předobrazu Bonda se stalo osudným Rusko

Bývá označován za „prvního moderního špiona“. Britský agent a dobrodruh ruského původu Sidney Reilly byl popraven 5. listopadu 1925 v Moskvě. O dalších třicet let později se podle spekulací možná stal jedním z předobrazů fiktivního agenta Jamese Bonda.
před 18 hhodinami

Kina vypráví loutkové Pohádky po babičce

Síla vyprávění uzdravuje, chtějí ukázat Pohádky po babičce, které se od 6. listopadu promítají v českých kinech. Poetický loutkový snímek inspirovala kniha Arnošta Goldflama a vznikl s přispěním České televize.
včera v 10:15

Kvíz: Vyznáte se ve filmové mapě Woodyho Allena? Rozšířit ji chce Madrid

Regionální vláda v Madridu bude spolufinancovat nový film amerického režiséra Woodyho Allena. Klade si ale několik podmínek, mimo jiné v názvu snímku musí zaznít slovo Madrid. V Allenově filmografii by nešlo o žádnou velkou výjimku. Podle míst své počiny pojmenovává často. Jak moc se na jeho filmové „mapě“ orientujete, si můžete ověřit v kvízu na konci článku.
4. 11. 2025

Ztracený ráj našel současného překladatele v Martinu Hilském

Anglista Martin Hilský splatil, jak sám říká, velký dluh českého překladatelství. Do současné češtiny převedl zásadní dílo anglické a potažmo světové literatury – Ztracený ráj od Johna Miltona. Báseň o více než deseti a půl tisíci veršů poprvé vyšla v roce 1667.
4. 11. 2025

Karel Noll byl prvním filmovým Švejkem

Když se řekne Švejk ve filmu, většině nejspíše naskočí dobrácká tvář Rudolfa Hrušínského staršího. Jako první se ale na plátně do postavy vojáka, který svou zdánlivou nablblostí poukázal na absurdnost válečné mašinerie, převtělil Karel Noll. Herec, který se narodil 4. listopadu před 145 lety, dokonce inspiroval Josefa Ladu k ilustracím Švejka.
4. 11. 2025

Slovácké divadlo uvádí muzikál o prezidentu Masarykovi

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti slaví své osmdesátiny muzikálem Masaryk. Novinka o prvním československém prezidentovi a slováckém rodákovi může podle tvůrců překvapit a zároveň inspirovat k zamyšlení nad historií i současností.
3. 11. 2025
Načítání...