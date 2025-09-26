Letošní laureátkou ocenění za celoživotní přínos Centra Václava Havla je Joan Baezová. Legendární písničkářka a aktivistka jej převzala během slavnostního večera v Českém domě v New Yorku. Čtyřiaosmdesátiletá Baezová se proslavila nejen svou hudbou, ale také dlouholetým bojem za lidská práva. „Celý život se snažím být u věcí, které mě nějakým způsobem volají. Člověk by si myslel, že v mém věku už mě to přejde, ale stále to tak cítím,“ uvedla v rozhovoru pro ČT.
Centrum Václava Havla ocenilo písničkářku Baezovou
S Václavem Havlem se Baezová osobně znala. Necelý půlrok před pádem komunismu jej k nevoli StB jako člena svého hudebního týmu propašovala na oblíbený festival populárních písní, Bratislavskou lyru. „V mém životě není mnoho lidí, kteří by pro mě znamenali to, co pro mě znamenal Václav Havel,“ říká Baezová.
Vedení centra se i proto rozhodlo pro specifickou formu ocenění. Baezová dostala fotografii Václava Havla, která ho zachycuje, jak na jaře 1975 píše jeden z klíčových dokumentů rodícího se československého disentu, dopis tehdejšímu generálnímu tajemníkovi komunistické strany Gustávu Husákovi.
„Joan Baezová je stejně jako Václav Havel již více než šedesát let silným hlasem svobody, volnosti a svobody slova,“ řekl k důvodům, které vedly k jejímu ocenění, předseda správní rady Centra Václava Havla a bývalý velvyslanec USA v Česku Andrew Schapiro.
Centrum Václava Havla stejné ocenění jako letos Baezové v minulých letech udělilo britskému hudebníkovi Peteru Gabrielovi a spisovateli Salmanu Rushdiemu.
Cenu má vězněný advokát Znak
V rámci slavnostního večera instituce udělila také cenu, kterou předává spisovatelům, intelektuálům a aktivistům, kteří se stejně jako Václav Havel staví proti útlaku a brání svobodu slova. Letos ji obdržel vězněný běloruský advokát, spisovatel a opoziční politik Maksim Znak. Ocenění za něj převzala vůdčí postava běloruské exilové opozice Svjatlana Cichanouská, kterou kdysi Znak jako právník zastupoval.
Pro ČT uvedla, že v běloruských věznicích je stále více než třináct set politických vězňů, kteří jsou mučeni, biti a perzekvováni. „Tento den je dobrý impuls, abychom světu připomněli, že jsme tady, že náš boj pokračuje, že se nevzdáváme. To je to, co Václav Havel vždy říkal, nevzdávejte se,“ dodala Cichanouská, která se ceremoniálu účastnila se svým manželem Sjarhejem. Disidenta, aktivistu a někdejšího kandidáta na běloruského prezidenta v prosinci 2021 režim Alexandra Lukašenka poslal na osmnáct let do vězení. Letos v červnu byl po pěti letech tvrdé vazby propuštěn.
Ocenění za významné služby ve prospěch české a slovenské komunity v USA dostal hoteliér Henry Kalan, který instituci dlouhodobě finančně podporuje. V minulosti Centrum Václava Havla takto uznalo zásluhy například tenistky Martiny Navrátilové nebo někdejší šéfky americké diplomacie ve vládě Billa Clintona Madeleine Albrightové.