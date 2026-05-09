Válka s Íránem zdražuje plyn zejména pro nové zákazníky


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Válka s Íránem ovlivňuje ceny plynu
Zdroj: ČT24

Ceny zemního plynu na burze tento týden klesly, přesto zůstávají zhruba o třetinu vyšší než před začátkem americko-izraelských útoků na Írán. I proto začínají dodavatelé v Česku upravovat ceníky.

Do terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven, kde má ČEZ pronajaté kapacity na zkapalněný zemní plyn, jen od začátku roku přijelo sedm lodí se zkapalněným plynem pro Česko. „Dodávky LNG pro českou republiku jsou zajištěny. Máme nasmlouváno na další měsíce devět lodí,“ ujistil mluvčí Skupiny ČEZ Roman Gazdík.

I když jde tato surovina do střední Evropy především ze Spojených států a Norska, její cena na burze od začátku blízkovýchodního konfliktu prudce rostla. To už pociťují i první spotřebitelé. Většina zdražení se týká nových zákazníků, kteří si vyberou smlouvy s fixací. K takovému kroku přistupují třeba innogy, EO.N nebo Pražská energetika (PRE).

Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny
„Cena je v poslední době velmi kolísavá, každý den se mění. V případě plynu dojde k navýšení měsíčních záloh o sto až tři sta korun,“ uvedl mluvčí PRE Karel Hanzelka. Podle ředitele marketingu MND Energie je třeba počítat s růstem cen u nově uzavíraných smluv. „Vše záleží na dalším vývoji,“ dodal. „Situace se propsala do nabídek a cen pro nové zákazníky, kde ta cena narostla zhruba o dvě stě korun na megawatthodinu,“ doplnil za innogy mluvčí této společnosti Pavel Grochál.

ČEZ či Centropol nezdražují

Naopak třeba ČEZ nebo Centropol zatím zdražovat neplánují. „V tuhle chvíli nepředpokládáme žádné změny ceníků,“ potvrdil za ČEZ Gazdík. Člen správní rady Centropolu Jiří Matoušek mluví podobně: „V tuto chvíli neuvažujeme o úpravě cen nejen pro stávající klienty, ale ani pro nové klienty.“ Pražská plynárenská pak po prvotním zdražení jde u tříletých fixací s cenou dolů.

I když spotřeba plynu u domácností od jara klesá, Česko ho nakupuje ve velkém. Na přelomu dubna a května se totiž začínají plnit zásobníky. Těch je v Česku devět. V současnosti jsou zaplněné na sedmnáct procent. Loni touto dobou to bylo 34 procent. Celková kapacita pokryje Česku zhruba poloviční roční spotřebu plynu.

PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen
Spor o zahrnutí plateb kartou do EET může skončit u Ústavního soudu

Nová elektronická evidence tržeb (EET) nejspíš opět skončí u Ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě Ústavní soud vyjmul. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat.
Zpětně zdražovat letenky není možné, uvedla Evropská komise

Aerolinky nesmějí podle Evropské komise (EK) účtovat palivové příplatky k již zaplaceným letenkám kvůli situaci na Blízkém východě. Evropa se potýká se zdražováním kerosinu kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) nově otevřela cestu k využívání amerického leteckého paliva Jet A v EU.
Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

Nejnovější globální desetiprocentní cla uvalená v únoru prezidentem USA Donaldem Trumpem podle obchodního zákona z roku 1974 jsou nezákonná, rozhodl ve čtvrtek americký soud pro mezinárodní obchod. Zablokoval je však pouze pro dva soukromé dovozce a americký stát Washington. Rozhodnutí soudu ponechává dočasné celní poplatky, které by měly vypršet v červenci, v platnosti pro všechny ostatní dovozce, zatímco soudy projednají případné odvolání vládou. Píše o tom agentura Reuters.
Trump tlačí EU ke schválení obchodní dohody, vyhrožuje vyššími cly

Evropská unie musí do 4. července uvést v platnost loni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak bude čelit výrazně vyšším clům, prohlásil americký prezident Donald Trump. V březnu dohodu podmíněně schválil Evropský parlament. Na její konečné podobě se však ještě musí dohodnout s členskými státy EU.
ODS se možná kvůli novým pravidlům rozpočtové odpovědnosti obrátí na ÚS, říká Skopeček

Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka (ODS) je možné, že se klub ODS přidá ke Starostům, kteří oznámili, že nová pravidla pro rozpočtovou odpovědnost, pokud projdou legislativním procesem, napadnou u Ústavního soudu. Považuje za vhodné případnou žalobu řešit až poté, co nová rozpočtová pravidla schválí dolní komora. Nutné je podle něj zvážit, zda je žaloba k Ústavnímu soudu opodstatněná. V návrhu je podle něj i to, že vláda by nově měla rozhodovat i o kapitolách rozpočtu sněmovny, Ústavního soudu či Nejvyššího kontrolního úřadu – „instituce, která de facto vládu kontroluje“. „To bylo vždycky vyhrazeno rozpočtovému výboru,“ dodal Skopeček v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Sněmovní opozice zamezila zahájení závěrečného schvalování vládní novely k rozpočtům. K návrhu, jehož hlavní částí je formální vynětí řady státních výdajů z deficitu rozpočtu, se poslanci vrátí příští středu. Poslanci odhlasovali odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok, novelu ještě posoudí Senát. Do závěrečného schvalování pak poslali zavedení předporodního rodičovského příspěvku. Sněmovna nepokračovala v debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Schůzi podle dohod klubů ukončila.
Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou celkem zhruba 7,9 miliardy korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která v uplynulých letech měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Senát ve středu toto přerozdělení schválil kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění. Senátoři odmítli snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Horní komora podpořila novelu, která má zejména lidem se zrakovým postižením zvýšit komfort při volbách s výjimkou komunálních.
