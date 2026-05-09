Válka s Íránem zdražuje plyn zejména pro nové zákazníky

Ceny zemního plynu na burze tento týden klesly, přesto zůstávají zhruba o třetinu vyšší než před začátkem americko-izraelských útoků na Írán. I proto začínají dodavatelé v Česku upravovat ceníky.
Do terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven, kde má ČEZ pronajaté kapacity na zkapalněný zemní plyn, jen od začátku roku přijelo sedm lodí se zkapalněným plynem pro Česko. „Dodávky LNG pro českou republiku jsou zajištěny. Máme nasmlouváno na další měsíce devět lodí,“ ujistil mluvčí Skupiny ČEZ Roman Gazdík.
I když jde tato surovina do střední Evropy především ze Spojených států a Norska, její cena na burze od začátku blízkovýchodního konfliktu prudce rostla. To už pociťují i první spotřebitelé. Většina zdražení se týká nových zákazníků, kteří si vyberou smlouvy s fixací. K takovému kroku přistupují třeba innogy, EO.N nebo Pražská energetika (PRE).
„Cena je v poslední době velmi kolísavá, každý den se mění. V případě plynu dojde k navýšení měsíčních záloh o sto až tři sta korun,“ uvedl mluvčí PRE Karel Hanzelka. Podle ředitele marketingu MND Energie je třeba počítat s růstem cen u nově uzavíraných smluv. „Vše záleží na dalším vývoji,“ dodal. „Situace se propsala do nabídek a cen pro nové zákazníky, kde ta cena narostla zhruba o dvě stě korun na megawatthodinu,“ doplnil za innogy mluvčí této společnosti Pavel Grochál.
ČEZ či Centropol nezdražují
Naopak třeba ČEZ nebo Centropol zatím zdražovat neplánují. „V tuhle chvíli nepředpokládáme žádné změny ceníků,“ potvrdil za ČEZ Gazdík. Člen správní rady Centropolu Jiří Matoušek mluví podobně: „V tuto chvíli neuvažujeme o úpravě cen nejen pro stávající klienty, ale ani pro nové klienty.“ Pražská plynárenská pak po prvotním zdražení jde u tříletých fixací s cenou dolů.
I když spotřeba plynu u domácností od jara klesá, Česko ho nakupuje ve velkém. Na přelomu dubna a května se totiž začínají plnit zásobníky. Těch je v Česku devět. V současnosti jsou zaplněné na sedmnáct procent. Loni touto dobou to bylo 34 procent. Celková kapacita pokryje Česku zhruba poloviční roční spotřebu plynu.