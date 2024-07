OECD: Německu se vyplácí investice do přistěhovalců, daří se je zaměstnávat

Integrace přistěhovalců s velmi nízkým vzděláním, tedy nejvýše se základním, na trh práce a do společnosti ale znamená podle Liebiga nadále výzvu. Tato skupina tvoří více než šestinu migrantů, jejich podíl za posledních deset let roste. Jen polovina z nich pracuje a jen čtvrtina dosáhla po alespoň pěti letech pobytu pokročilé jazykové znalosti.

Německu se podle Liebiga daří zapojovat do vzdělávacího systému děti, které se migrantům v zemi narodí, a ty dosahují lepších školních výsledků než v jiných srovnatelných zemích. Jejich studijní výkon se od roku 2000 výrazně zlepšil a přechod na domácí výuku během pandemie nemoci covid-19 vedl jen k mírnému zhoršení.

Výrazně horší je to podle OECD naopak s dětmi, které do Německa jako migranti přichází. Jejich výkon je horší než v jiných podobných státech. Stále se zhoršuje i v porovnání s dětmi narozenými v Německu. Přispět k tomuto nepoměru podle OECD mohla i pandemie.

Pocit diskriminace, málo společenského života

Výzvou je také diskriminace, upozorňuje OECD. Pětina lidí z neunijních států má stále více pocit, že jsou diskriminovanou skupinou. Sociální integrace je ale příznivá, v relativní chudobě žije výrazně méně migrantů než v jiných státech.

Mezery existují v zapojení do společenského a politického života, i to se ale za posledních dvacet let zlepšilo, uvádí zpráva OECD. Dále ale platí, že jen polovina přistěhovalců žijících v Německu déle než deset let má německé občanství.

„Migranti do Německa přicházejí z různých zemí a z odlišných socioekonomických skupin. Také důvody, které je k příchodu motivovaly, jsou velmi rozdílné. Proto se také velmi odlišuje potřeba jejich integrace,“ uvedla zpráva OECD.