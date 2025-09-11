Dodavatelé energií před začátkem topné sezony zlevňují. Řada domácností si proto chce aktuální ceny pojistit, a tak volí fixace. Největší zájem je o dvouleté fixované produkty.
Teď je správný čas, věří některé domácnosti a fixují ceny energií
Své produkty od září zlevnily například firmy E.ON nebo innogy. Již před létem ceny snížili i další dodavatelé, ČEZ či MND.
„Je čím dál větší zájem o takzvané komplety. Hlavně před topnou sezonou, jsou to komplety plyn, kdy v ceně komodity mají zákazníci zajištěné i služby revizí kotlů,“ řekl mluvčí E.ON Roman Šperňák.
Mluvčí ČEZ Roman Gazdík považuje za pozitivní, že se lidé přestávají bát fixace. „Začínají se více fixovat, největší zájem v tuto chvíli je asi o dvouleté fixy, protože člověk se neváže na tak dlouho, ale zároveň to třeba nemusí řešit hned za rok,“ popsal.
Generální ředitel EPET Petr Švec upozorňuje na všeobecné očekávání, že všichni obchodníci ještě na podzim přijdou s dobrými cenovými nabídkami.
Snížení by sice nemělo být výrazné, ale podle některých analytiků by se pak situace mohla začít měnit. „Na podzim, až se vyprodají teď aktuálně nakoupené ceny, které se podařilo koupit ještě před tím, než se začala zvedat cena na burzách, to půjde pomalu nahoru,“ řekl ředitel sekce energie Kalkulátor.cz Lukáš Kaňok.
Stále přitom platí, že nejnižší ceny domácnosti dosáhnou svojí vlastní aktivitou. Nabídky dodavatelů si mohou porovnat například na stránkách Energetického regulačního úřadu. Do něj lidé mohou nahrát údaje z faktury, případně je ručně zadat, a stránka jim zobrazí nabídky. Při přechodu k jiné společnosti by pak měli myslet na výpovědní lhůtu.