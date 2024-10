Klesající úroky na spořicích účtech restartovaly zájem o stavební spoření

Zájem o stavební spoření znovu roste, ačkoliv státní příspěvek se oproti loňsku snížil na polovinu. K přesunu peněz do stavebního spoření vedou část lidí klesající sazby na spořicích účtech. Stavební spořitelny také nově nabízejí zvýhodněné úvěry v oblasti energetických úspor a renovací budov, dosavadní zájem ale hodnotí jako slabý.

Od letoška už ale zájem o stavební spoření opět mírně roste – do konce září lidé uzavřeli zhruba o pět procent více smluv než loni. „Výhodnost spoření se stavebními spořitelnami se opět projevila jako ten produkt, na který jsou lidé zvyklí a kde můžou dosáhnout daleko většího zhodnocení než u klesajících sazeb na termínovaných vkladech,“ podotkl předseda Asociace českých stavebních spořitelen Libor Vošický.

„Je to málo, moc rádi bychom, aby se zájem zvýšil. V současné době jednáme se Státním fondem životního prostředí, aby podmínky pro komplexní rekonstrukce rozšířil i na další programy v rámci programu Nová zelená úsporám,“ uvedl Vošický z Asociace českých stavebních spořitelen. Rozhodnutí, jak a zda se podmínky změní, ale zatím nepadlo.

Z více než pěti tisíc domácností, které o dotaci požádaly od loňského září, využilo takovou možnost jen přes pět set lidí. Průměrná výše půjčky je zhruba jeden a půl milionu a doba splácení devatenáct let.

Podle analytiků by ale lidé mohli své peníze zhodnocovat ještě o poznání víc prostřednictvím jiných produktů. Jenže stavební spoření je pro mnohé z nich známou jistotou. „S investicemi a s podobnými produkty, které na trhu jsou, a můžou nabízet zajímavější zhodnocení, byť stejně bezpečné, jako je stavební spoření, lidé prostě nemají zkušenosti,“ vysvětluje analytik realitně-investiční skupiny Bidli Daniel Horňák.

U stavebních spořitelen je úrok garantovaný na dobu šesti let, na kterou klient smlouvu uzavírá. Aktuálně se pohybuje mezi jedním a dvěma procenty ročně. Každá banka pak může mít ještě individuální pravidla. K celkovému zhodnocení se přičítá státní příspěvek.

Pět tisíc domácností, které o dotaci požádalo, by si mělo rozdělit přes pět miliard. „Dává smysl do úspor investovat, ale aby se to zvládlo, tak je potřeba, aby investice probíhaly pravidelně každým rokem,“ radí spolumajitel firmy zaměřené na prodej stavebních materiálů DEK Vít Kutnar. Úsporám pomůže zateplení stěn a střech či výměna okenních skel.

„Je tady velký potenciál a my v Česku potřebujeme zvýšit renovační vlnu,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Opravou by podle něj měla projít každoročně tři procenta budov místo zhruba jednoho procenta v současnosti.