Program Oprav dům po babičce bude mít výhodný úvěr, Hladík si od něj slibuje lepší dostupnost

„Úvěry budou pro domácnosti dostupnější než běžně nabízené komerční produkty. Úročeny budou maximálně polovinou úrokové sazby stanovené Českou národní bankou (ČNB) platné v aktuálním období pro úvěry na bydlení. V současném období se bude pohybovat okolo 3,5 procenta," popsal Hladík.

Průměrný úvěr má momentálně sazbu okolo sedmi procent. Hladík dodal, že polovina průměrného úvěru byla zvolena proto, aby byly konkurenceschopné vůči soukromým poskytovatelům půjček. Pokud by úrokové sazby klesly, snížil by se podle Hladíka také úvěr určený na splátku dotační podpory tak, aby byl stále maximálně jejich polovinou.

Podle bankovní statistiky ČNB byly v říjnu průměrné sazby nezajištěných překlenovacích úvěrů u stavebních spořitelen 7,25 procenta, průměrné sazby úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti 5,82 procenta. Průměrné sazby úvěrů ze stavebního spoření byly 3,85 procenta. Půjčku bude možné splácet po dobu dvaceti let. To by se podle Hladíka v kombinaci s nízkým úrokem mělo projevit v nízkých měsíčních splátkách.