Je dobře, že se o euru zase hovoří, říká ekonom Zahradník

Zahradník přitom zdůrazňuje, že ve vládním prohlášení stojí – sice trochu skrytě – věta, že je zapotřebí urychleně splnit Maastrichtská konvergenční kritéria. „O vstupu do eurozóny tam není ani slovo. Ale Maastrichtská kritéria slouží výlučně k tomu, aby země prokázala své schopnosti do eurozóny vstoupit. Skrývá se pod nimi pět kritérií včetně jistou nervozitu vzbuzujícího kurzového kritéria RMII. Takže má-li vláda toto zadání a současně následující věta zní, že prozkoumá možnosti a přínosy pobytu v RMII, je potřeba se tomu věnovat.“

Do října má NERV vytvořit pro vládu analýzu rizik a benefitů ohledně možného přijetí eura. „Osobně se na to těším, ale spíše jako na akademicko-výzkumnou práci,“ řekl ekonom s tím, že ve skupině jsou dlouhodobí principiální odpůrci i stoupenci jednotné evropské měny, a je tedy otázka, jaký bude její výstup.

„Ale téma kurzového rizika, kdy v současné době vidíme větší volatilitu, než na jakou jsme byli dříve zvyklí, je stále aktuální,“ podotkl ekonom s tím, že je tu ještě jeden faktor, a to faktor fair-play: „Jsme-li v EU a od podepsání přístupové smlouvy v roce 2003 jsme věděli, že bychom po splnění podmínek měli do eurozóny vstoupit, neměli bychom se teď tvářit, jako by to tam nebylo,“ uzavřel člen NERV diskusi.

Tématem pořadu byl také vývoj ruské ekonomiky, přijetí dalšího unijního balíku protiruských sankcí nebo důvody pro stávky zemědělců. Celý pořad je možno zhlédnout ve videu v úvodu článku.