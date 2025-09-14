Hosté pořadu Události, komentáře z ekonomiky hovořili o současném nastavení daní v Česku a jejich vlivu na ekonomiku, včetně možností jejich reformy, jako jsou například ty, na které poukázala výzkumná organizace PAQ Research ve své studii. Pozvání přijali ekonom a někdejší ministr financí z vlády Bohuslava Sobotky Ivan Pilný, sociolog z PAQ Research Daniel Prokop a ekonom a bývalý ministr průmyslu a obchodu ze Sobotkovy vlády Jan Mládek. Pořad nabídl také rozhovor s předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou, který rozebral mimo jiné vliv kulturních fenoménů, jako je například nový román Dana Browna, na cestovní ruch. Tématu cestování se věnoval také ředitel Letiště Praha Jiří Pos.
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky řešili daně i kulturní turistiku
61 minut
Události, komentáře z ekonomiky jsou novým pořadem, který se na ČT24 bude objevovat o sobotách od 22:00. Každý týden pořad nabídne shrnutí a analýzu nejdůležitějších ekonomických událostí, rozhovory s hosty ve studiu i speciálně připravené reportáže.