Firmy budou moct vést účetnictví v cizích měnách, novinku ale prý brzdí nepřipravenost státu

Firma Dortie’s dodává mražené dorty a muffiny hlavně velkým kavárenským sítím, tři čtvrtiny její produkce přitom míří do zahraničí. „Naše cashflow probíhá z 50 procent v českých korunách, z poloviny v eurech. Co do výkyvů měny, kurzu jsme tak saturovaní,“ říká mluvčí společnosti Karolína Pelikánová.

Zavést účetnictví v cizí měně je tak pro Dortie’s zajímavé spíše do budoucna. „V příštím roce plánujeme nárůst o dvacet procent. Tak je možné, že naše exportní situace se ještě vyvine,“ nastiňuje Pelikánová.

Na změnu se teď nechystají ani někteří nejvýznamnější tuzemští vývozci. Situaci už dříve vyřešili jinými způsoby. „Přestože již více než polovina našich tržeb pochází ze zahraničí, stále se považujeme za českou firmu. Kurzová rizika máme ošetřená jiným způsobem než tím, že bychom účtovali v cizích měnách,“ popisuje mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

Exportéři by uvítali přijetí eura

„Příští rok to nevyužije velký počet firem, to se dá očekávat případně až od roku 2025, až si to zažijí, vyzkouší. A až na to zareaguje finanční správa se svými výkazy,“ míní Antonín Kadlec z poradenské společnosti PKF Apogeo.

„Je možné samotnou daň finančnímu úřadu v cizí měně uhradit. Co prozatím možné nebude, je vyplnit v ní daňové přiznání. Vzhledem k tomu, jak je to ve státní správě s vývojem IT systémů, jsme spíše zdrženliví ve slibování konkrétního roku (změny),“ uvedl mluvčí Generálního finančního ředitelství Tomáš Weiss.

V rámci zjednodušení finančních transakcí by čeští exportéři uvítali především přijetí eura. Termín pro to ale není v současné době stanoven.