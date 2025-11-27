EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

Důležité
Evropská komise schválila návrh opatření, které má stabilizovat cenu emisní povolenky v systému ETS 2 a zabránit tak dopadům na domácnosti i firmy. Konkrétně jde o změnu týkající se takzvaného stabilizačního mechanismu MSR, jehož cílem je udržovat rovnováhu na trhu s povolenkami a zabránit extrémním výkyvům jejich cen.

Změna rozhodnutí o MSR je klíčovým krokem k rychlému provedení opatření oznámených eurokomisařem Wopkem Hoekstrou s cílem zajistit postupné a hladké zahájení systému ETS 2, uvedla EK ve svém prohlášení. Krok Komise ocenil i premiér v demisi Petr Fiala (ODS), jehož vláda změnu v systému emisních povolenek prosazovala.

Připravujeme podrobnosti.

