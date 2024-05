Českou ekonomiku čekají nákladné změny. Debatovalo se o nich na reVizi

Pro české podniky i celé hospodářství bude důležitá přeměna v ekonomiku založenou na vysoké přidané hodnotě a znalostech. Shodují se na tom podnikatelé spolu s prezidentem Petrem Pavlem, který vystoupil na konferenci reVize Česka. Tam také znovu vyzval k přijetí eura a k investicím do infrastruktury.

Oprava obchvatu u Plzně bude letos stát skoro 340 milionů korun a zdaleka není jedinou dopravní investicí. Také kruhová křižovatka s pěti výjezdy propojí Hořice s aktuálně budovaným úsekem dálnice D35, přičemž dílo za šestnáct milionů má být hotovo do konce června.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) by přitom chtěl navýšit příští rok výdaje na rozvoj dálnic a železnic o pětinu. Právě na nutnost rozvíjet infrastrukturu upozornil i prezident Petr Pavel. „Kvalitní dopravní síť může propojit naše úspěšné regiony s těmi, které za nimi zatím zaostávají. Snazší cestování občanů za prací zefektivní trh práce i trh s bydlením,“ uvedl.

Změnit se podle něj bude muset i školství, aby pokrývalo poptávku z trhu práce. Na něm nyní chybí například sedmdesát tisíc zaměstnanců technického zaměření. Jeden pracovník s technickým vzděláním přitom přinese do ekonomiky přes dva miliony korun ročně, tvrdí byznysová organizace Druhá ekonomická transformace. „Svět se hodně mění a náš vzdělávací systém tomu neodpovídá. To znamená, že v první řadě je třeba modernizovat, připravit mladé lidi na to, aby byli odvážnější,“ podotýká také zakladatel firmy Eurowag a ambasador Druhé ekonomické transformace Martin Vohánka.