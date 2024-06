ŽIVĚ: Sněmovna projednává korespondenční volbu pro Čechy v cizině

Obsáhlou debatu o předloze provázejí spory opozice s koalicí především o to, zda je navržená korespondenční volba v souladu s ústavními požadavky na osobní a tajné hlasování. K častým argumentům odpůrců patří obavy ze ztráty důvěry obyvatel v regulérnost voleb kvůli možným machinacím. Zastánci hlasování poštou poukazují na nutnost zpřístupnit volební právo i Čechům v rozlehlých státech, pro něž je časově i finančně náročné jet kvůli hlasování na zastupitelský úřad.

Korespondenční volbu ze zahraničí budou moci podle předlohy využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Novela se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem už v příštích řádných volbách do sněmovny v příštím roce.

Opoziční hnutí SPD s největší pravděpodobností neprosadí zamítnutí předlohy. Zřejmě neuspějí ani pozměňovací návrhy opozičního hnutí ANO. To prosazuje například účinnost novely od roku 2026 a vyloučení voleb do Evropského parlamentu z možnosti korespondenční volby kvůli údajně největšímu riziku dvojího hlasování.