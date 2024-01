Podmínku za opakované znásilnění prověřujeme, ujišťuje resort spravedlnosti

Jedním z cílů ministerstva do budoucna je podle Stanislava navýšení peněžité pomoci obětem znásilnění, a to minimálně o inflaci. Podle ředitelky odporu trestní politiky Gabriely Slovákové jsou u peněžité pomoci ambice zavést valorizační systém.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že případ opakovaného znásilnění dívky prověřuje, poté prý zváží další postup. „Nemáme písemné vyhotovení rozsudku,“ prohlásil ale náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS) s tím, že se k případu vyjádří až poté, co ho dostane. Připomněl některé kroky, které již byly v problematice zavedeny, například redefinici trestného činu znásilnění. Tato novela by měla vstoupit v platnost 1. ledna 2025.

Na tiskové konferenci vystoupil kromě Stanislava také náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák (STAN). Ten řekl, že je namístě klást otázky, jak funguje soudní systém v Česku, nemá se ale zapomínat na nezávislost justice. Za důležité označil, aby se obětem dostávalo od začátku odborné pomoci, jak psychologické, tak právní, či aby nedocházelo k jejich sekundární viktimizaci. „Chceme navrátit důvěru obětí ve fungování systému,“ shrnul. Zmínil, že od letošního ledna ministerstvo při organizačních změnách agendu obětí zdůraznilo a vyčlenilo na ni víc peněz.

Dalším z důležitých prvků je podle něj vzdělávání soudců i dalších justičních pracovníků, měli by znát nejen právo a judikaturu, ale také takzvané měkké dovednosti. „Nemůžeme říkat soudům, jak mají rozhodovat, ale můžeme jim vytvořit co nejlepší podmínky pro to, aby rozhodovali spravedlivě,“ uvedl Dvořák. Ministerstvo podle něj pracuje na zavedení povinného vzdělávání soudců.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková má za to, že systém pomoci obětem násilí se v Česku dlouhodobě nedaří nastavit, chybí prý potřebné služby i prevence. „Bez stabilní, dlouhodobé politické podpory se nám potřebné systémové změny nedaří zajistit a nastavit, takže máme jak málo lůžek pro oběti, tak málo programů pro původce násilí a téměř žádnou prevenci násilí, která by byla systematická. To vede k tomu, že máme poměrně dramatická čísla o tom, kolik lidí v naší zemi násilí zažívá,“ řekla. Je přesvědčena, že by k systémovému řešení přispěla takzvaná Istanbulská úmluva proti násilí na ženách a domácímu násilí.

Tresty za sexuální delikty

Loni policie přijala devět set oznámení o znásilnění. Od roku 2016 do konce roku 2022 bylo za znásilnění odsouzeno 643 lidí. Podmíněným trestem skončilo 46 procent případů, podmínkou s dohledem potrestaly soudy jedenáct procent pachatelů. Nepodmíněný trest soud uložil čtyřiceti procentům pachatelů.

U znásilnění ve druhém odstavci, které zahrnuje donucení k souloži či jinému srovnatelnému styku, znásilnění dítěte staršího patnáct let nebo se zbraní, uložily soudy jako hlavní trest podmínku či podmínku s dohledem v 66 procentech případů, nepodmíněný trest ve 33 procentech případů.

Ve třetím odstavci, kterého se dopustí pachatel, jenž znásilní například dítě mladší patnácti let nebo když oběti způsobí těžkou újmu na zdraví, byla podmínka nebo podmínka s dohledem uložena ve 24 procentech případů, nepodmíněný trest u 74 procent případů. Čísla nezahrnují takzvaný souběh, tedy situaci, kdy se pachatel dopustil více trestných činů před tím, než byl za některý z nich odsouzen pravomocným rozsudkem.

Demonstrace pro oběti

Demonstraci Světlo pro oběti znásilnění organizují česká pobočka Amnesty International a organizace Konsent. Podle výkonné ředitelky Konsentu Johanny Nejedlové nefunguje správně v případě obětí sexuálních trestných činů celý systém české justice.

„Analýza organizace Profem ukazuje například to, že padesát procent případů znásilnění končí rozsudkem, který uděluje podmínečný trest. Za nás je tohle něco, co obětem ukazuje, že nemá smysl to, co se jim stalo, hlásit na policii, snažit se najít spravedlnost. Chceme po ministrovi spravedlnosti a celém ministerstvu, aby se na ten systém podívali a pokusili se ho napravit,“ řekla ČT. Vidí například problém v tom, že se soudci a soudkyně v Česku nemusí k tomuto tématu povinně vzdělávat.