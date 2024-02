Mnoho ukrajinských uprchlíků se aktivně vyrovnalo se svou situací a prokázalo odolnost, řekl Pavel

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , ČT24

Prezident Petr Pavel se vyjadřuje k výročí dvou let otevřené ruské agrese na Ukrajině (zdroj: ČT24)

Společnost se podle prezidenta Petra Pavla nesmí nechat unavit vývojem ruské agrese na Ukrajině. Apeloval na to, že neutuchající podpora Kyjeva v boji s Ruskem je i v zájmu Česka. Prezident to řekl při setkání s ukrajinskými válečnými uprchlíky na Pražském hradě k dvouletému výročí od začátku plnohodnotné ruské invaze. Ocenil, že se snaží vyrovnat se svojí situací a aktivně se zapojují do života v Česku.

Před dvěma lety přišla podle Pavla zpráva o plnohodnotné ruské invazi pro mnohé jako blesk z čistého nebe, protože málokdo věřil tomu, že ruský vládce Vladimir Putin takový krok skutečně udělá. Způsobil naprosté většině lidí šok a vyvolal ochotu velice rychle Ukrajině pomoci, prohlásil prezident. Česko podle něj bylo mezi těmito zeměmi, je hrdý i na to, že občané začali okamžitě zjišťovat možnosti podpory. Postupem času podle Pavla jakékoli obrazy zevšední. „I prezentace války na Ukrajině začala působit to, čemu se říká únava z války,“ podotkl. Zprávy o neštěstích, úmrtích či destrukci začne lidský mozek podle prezidenta přirozeně vytěsňovat, do popředí se dostávaly běžné denní problémy občanů. To ale neznamená, že by se to mělo stát trendem, upozornila hlava státu. „Problémy, které Ukrajina denně prožívá, ohromná míra destrukce či mnoho lidských neštěstí, nezmizí tím, že se před tím budou zavírat oči, že se budeme tvářit, že neexistují,“ poznamenal ve svém projevu prezident. Je podle něj proto potřeba si připomínat nejen konkrétní příběhy Ukrajinců, ale také to, že je v zájmu Česka, aby Ukrajinu v jejím boji podporovalo. „Nejen z principu běžné solidarity, (...) ale prostě proto, že chceme, aby Ukrajina žila v míru, byla stabilní a bezpečnou zemí,“ doplnil.

Pavel: Přijmout uprchlíky na naše území je i příležitostí Válka přinutila mnoho lidí, aby opustili své domovy. „Pro mnoho z nich to znamenalo opustit celý svůj dosavadní život, své přátele, zájmy, práci a mnohdy i širší rodinu, a to v nejistotě, zda se někdy budou moci vrátit,“ upozornil prezident. Mnoho ukrajinských uprchlíků se podle něj iniciativně a aktivně se svou situací vyrovnalo a prokázalo tak ohromnou odolnost a vynalézavost. „Proto jsem rád za vaše příklady, že jste se pustili do podnikání, do studia, ale i do pomoci ostatním,“ řekl Pavel směrem k přítomným uprchlíkům. Mezi nimi byli například učitelky, kameraman, žena, která pořádá hudební kurzy pro děti, nebo provozovatelé restaurací, bister či cukráren. Dle Pavla jsou inspirací pro ostatní i důkazem toho, že přijmout uprchlíky na naše území není jen vyjádřením solidarity, ale také příležitostí. Na závěr pětiminutového projevu Pavel uprchlíkům poděkoval a popřál, aby i s českou pomocí na Ukrajině brzy zavládl mír a země se stala opět bezpečnou a prosperující. Česko podle premiéra Petra Fialy (ODS) aktuálně poskytuje útočiště 384 tisícům ukrajinských válečných uprchlíků, za dva roky udělilo podle premiéra dočasnou ochranu 590 tisícům uprchlíkům. Bezmála dvě třetiny uprchlíků v Česku jsou ženy, v zemi také našlo útočiště téměř sto tisíc ukrajinských dětí, poznamenal ve středu Fiala. Vystrčil: Druhý rok invaze byl zkouškou pro nás všechny Podle předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) může být Česko hrdé na to, jak od začátku plnohodnotné invaze Ukrajině pomáhá. „Není to samozřejmé a není to málo. Zároveň nám to dává obrovský kredit v zahraničí,“ zdůraznila. Češi podle ní ukázali, že dokáží být solidární. „Pomoc sice trochu opadá, ale to je přirozené. Přesto je stále mimořádná, týká se obyčejných lidí a za to jim jsem vděčná, chci jim poděkovat a zaslouží si obdiv,“ uvedla. Zároveň si dle Pekarové Adamové zaslouží obdiv také Ukrajinci. Podle ní se z invaze stává „válka vůlí“. „Kdo má větší vůli dále se bránit a pokračuje v tom, aby uhájil své vlastní území,“ dodala.

Markéta Pekarová Adamová o výročí dvou let od začátku otevřené ruské invaze na Ukrajinu (zdroj: ČT24)