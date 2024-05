Premiér Fiala přijal hokejové mistry světa. Týmu udělil medaili Karla Kramáře

Hokejistům Fiala předal pamětní listy a jehlice do klopy s českým lvem. Jako překvapení pak celému týmu udělil medaili Karla Kramáře. Bylo to poprvé, co ji dostal tým, nikoli jednotlivec. Pamětní medaile je pojmenována po prvním československém předsedovi vlády a je nejvyšším oceněním, které uděluje premiér. Vznikla v roce 2008 při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády.

Fiala dostal dres kapitána Červenky a medaili

Od šampionů předseda vlády dostal dres kapitána Romana Červenky podepsaný hráči a také medaili, o které zapochyboval, že mu náleží. Červenkovi řekl, že dostal jeho dres možná proto, že jsou si nejblíže věkem.

Hokejisté na slavnost přišli s medailemi. Pohár, který v neděli získali, postavili doprostřed dění — na zídku zahrady před neopakovatelným výhledem na metropoli.

Útočník Matěj Stránský řekl, že si on i spoluhráči pozvání do Kramářovy vily i ocenění moc váží. „Přijde mi, že mi stále nedochází, že jsme to vyhráli, ale je to krásné,“ uvedl. Oslav se chce účastnit, „dokud mu manželka dovolí“.

Další útočník Lukáš Sedlák doufá v to, že ještě někdy obdobné vítězství zažije. „Je to něco úžasného, už se to asi nikdy opakovat nebude, doufám, že ano. I kdyby ne, je krásné to zažít,“ řekl. Stejně jako Stránský ocenil výhled, který se hokejistům jako hostům Kramářovy vily naskytl, a celé ocenění.

Před branou zahrady u Kramářovy vily vyhlížela hokejisty asi dvacítka fanoušků. Podpisy hráčů sbírali kromě nich i někteří přítomní policisté.