ŽIVĚ: Sněmovna měla jednat o haváriích na řekách a lobbingu, ANO se ale vrací k migraci

Nejspíše projde pozměňovací návrh, podle kterého postačí kontinuální sledování vybraných ukazatelů znečištění odpadních vod. Náležitosti a způsob sledování stanoví vyhláška ministerstva životního prostředí. Kvůli této změně se zákon ve středu vrátil z třetího čtení do druhého – své výhrady prosadila opozice, podle které neexistují technologie, které by firmám měření v odpadních vodách umožnily.

Stát v souvislosti s novelou zajistí mapování výpustí odpadních vod. Do příštího roku zmapuje první dva tisíce říčních kilometrů, kde je nebezpečí havárií nejvyšší. Mapování pak bude pokračovat v dalších etapách na všech tocích v Česku. Tvůrcem a správcem registru výpustí bude ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. Přístup do registru budou mít například vodoprávní úřady, hasiči nebo policie.

Na zákonu o lobbingu se koalice zcela neshoduje

Zákon o lobbingu přichází do Poslanecké sněmovny s výhradami některých koaličních stran k jednotlivým pasážím. Poslanci ODS jsou nespokojeni s tím, že se mají pravidla týkat i jejich asistentů. Podle Pirátů by naopak zákon potřeboval rozšířit. Schvalování pravidel tedy zřejmě nepřinese tradiční střet na linii koalice – opozice, ale problémy si budou muset vyjasnit hlavně vládní strany.

A to přesto, že zákon předložila vláda, v níž tedy nejprve musel být schválen. Podařilo se to až na několikátý pokus, přičemž z návrhu vypadl ČEZ, jehož lobbing měl zákon původně také regulovat. Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka by se ale měla polostátní energetická společnost do zákona vrátit. „Měl nejvíce lobbistických kauz. Není možné, aby lidé z ČEZu pobíhali po parlamentu a aby ostatní firmy měla pravidla, co musí dodržovat,“ míní.

Podle SPD v novele chybějí také kraje a obce. Podle její poslankyně Ivety Štefanové se právě v nich „dějí ty největší kauzy“.