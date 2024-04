Pro komunikaci mezi bankami a zbrojaři vznikne expertní skupina, uvedla Černochová

Černochová uvedla, že její resort určí osoby, které budou k dispozici bankéřům ze všech bank, které by v budoucnu řešily problematiku financování strategických potřeb státu. „Nejsou to pouze aktivity vůči Ukrajině, ale jsou to obecně projekty, které stát považuje za strategické,“ řekla.

Od poslední schůzky v polovině března podle předsedy České bankovní asociace (ČBA) Jana Juchelky začala naplno pracovat expertní skupina, která řeší konkrétní příklady. Pokud podle ní banky budou znát celé pozadí firem včetně garancí, které dávají subjekty vyjadřující se k licenčnímu řízení, mohlo by získání úvěru pro subjekt dopadnout dobře.

Černochová koncem února uvedla, že české zbrojařské firmy mají navzdory válce na Ukrajině stále problém získat úvěr od soukromých bank. Posuzování zakázek bývá v této oblasti složitější než v jiných, reagovaly banky. Soukromé banky také podle vyjádření někdejšího guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka a generálního ředitele UniCredit Bank Jakuba Dusílka na březnovém sněmovním semináři přistupují opatrně k financování zbrojního průmyslu i z obav o narušení své pověsti různými kampaněmi.

Ministerstvo chce podle Černochové zajistit modernizaci české armády a v „maximální možné míře podpořit domácí průmysl“.