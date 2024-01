Rakušan chce, aby prodejci zbraní povinně hlásili podezřelé nákupy

Rakušan připomněl, že nová zbraňová legislativa, kterou nyní projednává sněmovna, už přináší některá zpřísnění a zpřesnění zbraňové agendy, včetně digitalizace a modernizace. „Digitalizace je v tomto případě zcela stěžejní, zbraňové registry mají mít zásadní úkol – tedy provázat informace, poskytnout dobré analytické zázemí všem aktérům, kteří než někdo v Česku dostane povolení užívat zbraň, do tohoto procesu vstupují. Je to provázání informací od prodejců zbraní, lékařů, zdravotnických systémů, z databází policie a centrálního registru zbraní,“ vypočítal ministr.

Podle Rakušana byl připravován ke zbraňové novele i doprovodný zákon, jeho předložení vládě ale bylo pozastaveno právě v reakci na tragickou událost z 21. prosince na filozofické fakultě.

Nová legislativa má mimo jiné zkrátit z deseti na pět let lhůtu pro pravidelný přezkum zdravotní způsobilosti držitelů zbraní, případně možnost policie nařídit tuto prohlídku kdykoli. Ošetřující lékaři mají do budoucna získat přístup do centrálního registru zbraní a ověřovat, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu.

Povinné hlášení už letos

Zákon by měl dát orgánu veřejné moci možnost zadržet zbraně jejich vlastníkům v případě zjištění bezpečnostního rizika, například kvůli vyhrožování na sociálních sítích. Měl by také rozšířit okruh zbraní podléhajících regulaci například o flobertky, proti čemuž mají výhrady mimo jiné opoziční poslanci.

Nová pravidla by měla platit až od roku 2026 kvůli modernizaci centrálního registru zbraní a jeho propojení s dalšími složkami. Opatření týkající se povinného hlášení by ale podle Rakušana mohlo začít platit už letos v červenci.

Rakušan doplnil, že se ministerstvo vnitra snaží ke změně zbraňové legislativy přistupovat vyváženě. „Snažíme se nevstupovat do debaty hystericky a nechceme, aby to bylo na úkor zodpovědných držitelů zbraní v České republice,“ ujistil.

Rakušan také oznámil, že jeho resort předloží Bezpečnostní radě státu (BRS) komplexní vyhodnocení celé situace ohledně zásahu na filozofické fakultě na mimořádném zasedání 31. ledna. Dodal, že sérii připravovaných opatření po bezpečnostní radě projedná i vláda, která zároveň zajistí finance na jejich realizaci.

Podpora duševního zdraví

Podle ministra je třeba zlepšit komunikaci s takzvanými měkkými cíli, mezi něž patří třeba právě školy. Vzápětí ale doplnil, že není cílem nikoho „strašit nebo traumatizovat“. „Nácvik v takové situaci zachraňuje životy,“ zdůraznil Rakušan, podle nějž se lidé na Univerzitě Karlově při útoku střelce zachovali „příkladně“. Všechny fakulty by podle resortu vnitra měly vypracovat analýzu bezpečnosti svých budov. Bez ní nemají přijímat obecná ochranná opatření.

„Jsme v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví, se zmocněnkyní pro lidská práva. Chceme být i jako ministerstvo vnitra účastni debaty, která nám třeba resortně přímo nepřísluší, ale má celospolečenský význam, a to je potřeba posílit povědomí v otázkách podpory duševního zdraví,“ nastínil Rakušan.