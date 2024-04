Je normální, že se ministři mění, říká odcházející ministryně Langšádlová

Odcházející ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09) v pořadu Interview ČT24 řekla, že změna na postu ministra je v politice běžná věc. „Chci se koukat dopředu,“ dodala Langšádlová, která zůstává poslankyní a zamíří nově do sněmovní komise pro hybridní hrozby. Zaměřit se chce na boj s dezinformacemi.

Langšádlová nehodlá spekulovat, kdo bude jejím nástupcem. Podle médií ji může nahradit poslanec a místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, původní profesí učitel. „Myslím si, že TOP 09 určitě nominovaného nástupce má,“ řekla. Podle předsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové ho ale bude příští týden předsednictvo strany teprve vybírat, jednat chce i s premiérem Petrem Fialou (ODS) nebo prezidentem Petrem Pavlem. „Bude velkou výhodou, pokud to bude člověk, který bude mít zkušenost s vědou a výzkumem,“ prohlásila Langšádlová, ale dodala, že by měl znát i sněmovní nebo vládní politiku.

Důvodem pro její odchod bylo přesvědčení TOP 09, že neumí dostatečně prezentovat výsledky své práce. „Rozumím tomu, že bylo vnímáno, že bych měla být víc vidět, respektuju to,“ prohlásila. Zpočátku mluvila dokonce o tom, že neměla dost „lajků“ na sociálních sítích. „To byla nějaká moje možná poněkud emotivní reakce,“ prohlásila v ČT. Přiznala, že v jejím týmu byla správa sociálních sítí či komunikace s novináři prací pouhého jednoho člověka. „Určitě jsem tuto otázku podcenila, mrzí mě to i vůči naší straně,“ dodala.

„Myslím si, že je normální, že se ministři mění,“ komentovala svou demisi Langšádlová. O tom, že ji podá, věděla už asi dva týdny před jejím oznámením, odmítla ale, že by ji k ní někdo z vlády nebo TOP 09 dotlačil. „Vždycky je to rozhodnutí jednoho člověka,“ řekla.

Podle Langšádlové jí ve funkci paradoxně pomohlo, že nepochází z vědeckého prostředí. „Ukázalo se, že to je vlastně i výhodou. Ta komunita je velmi citlivá na to, když je někde člověk, který nabízí pohled jen jedné skupiny,“ řekla. Jako člověk „zvenčí“ se toho prý dokázala lépe vyvarovat, zmínila.

Další směřování

Langšádlová zmínila, že před lety iniciovala vznik sněmovní komise pro hybridní hrozby. Její součástí se má nyní stát. Konkrétně by se v ní chtěla zaměřit na sféru dezinformací. „Tam je potřeba budovat vyšší odolnost společnosti. Já to považuji dlouhodobě důležité,“ prohlásila. Zmínila, že už v posledních měsících pro koalici vytvořila několik návrhů opatření na posílení odolnosti proti dezinformacím, je to například systém strategické komunikace státu, posílení informační gramotnosti nebo komunikace se sociálními sítěmi a jinými platformami. „Jsem připravená pomáhat v tom, abychom byli odolnější, aby ten systém byl vystaven.“