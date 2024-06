Fiala představil výsledky projektu Restart Česka. Zbavili jsme se závislosti na Rusku, řekl

„Před rokem jsem představil vizi Restart Česka. Je to obrovský kus práce, který jsme udělali. Výrazně jsme se posunuli v oblasti energetiky. Jsme dnes energeticky nezávislí v mnoha směrech. Zbavili jsme se závislosti na Rusku, zajistili jsme dostatek plynu. Zajistili jsme dostatek energie, LNG terminály a dostavbu ropovodu TAL plus. Výrazně jsme se posunuli v tendru na dostavbu Dukovan a rozhýbali jsme výstavbu nebo zvýšení kapacity energie z obnovitelných zdrojů,“ uvedl Fiala na tiskové konferenci.

Vláda bude mít do konce srpna jasno, kolik jaderných bloků se v Česku bude stavět na základě současného tendru na jejich budování, uvedl na konferenci Fiala. V současném tendru podaly francouzská firma EDF a jihokorejská KHNP nabídky na jeden až čtyři bloky.

Jeden nový jaderný blok by měl vzniknout v Dukovanech, při případné větší výstavbě by vznikly až dva v Dukovanech a dva v Temelíně. Nabídky v tendru podaly obě firmy na konci dubna, nyní je posuzuje energetická společnost ČEZ. Ta ČTK potvrdila, že v pátek předá nabídky i s vlastním doporučením vládě.

Fiala označil jaderný tendr za projekt století. Jeden blok v Dukovanech, jehož stavba je minimální variantou, by měl zajistit roční výrobu devíti terawatthodin (TWh) elektřiny, což by podle Fialy pokrylo desetinu aktuální tuzemské spotřeby. Vláda ale zároveň vyzvala uchazeče o zakázku o podání závazných nabídek až na čtyři bloky, což by podle kabinetu mohlo přinést úspory až 25 procent. „Aktuálně vyhodnocujeme, zda tendr rozšířit i na další bloky, kolik jich budeme stavět. Jasno budeme mít do konce srpna,“ řekl premiér.