Zemřela Zuzana Marešová, poslední žijící „Wintonovo dítě“ v Česku

Ve věku 94 let zemřela Zuzana Marešová, rozená Spitzerová. Patřila mezi 669 převážně židovských dětí, které odjely na začátku druhé světové války z Prahy do Londýna díky Nicholasu Wintonovi. V Česku byla posledním žijícím dítětem, které Winton tímto způsobem zachránil, poznamenali zástupci projektu Paměť národa.

„S lítostí jsme se dozvěděli, že zemřela paní Zuzana Marešová. Byla poslední žijící ‘Wintonovo dítě’ v Česku. Jako sedmiletá seděla v červenci roku 1939 ve vlaku na pražském hlavním nádraží a na peróně viděla maminku, jak pláče. Nechápala proč. V kupé seděla se staršími sestrami a cestu do Londýna brala jako výlet,“ uvedla Paměť národa, která příběh Marešové zpracovala a uveřejnila na svém webu.

Zuzanin otec Maxmilián Spitzer byl československý žid, matka Pavla byla křesťankou z Vídně. Na jaře roku 1939 vycestoval otec do Anglie, aby tam založil pobočku své firmy. Matce se pak podařilo vyslat do Anglie díky Wintonovi také všechny tři dcery. Později se do Anglie dostala i ona.

Marešová strávila v Anglii u pěstounské rodiny v Cornwallu necelé tři roky, později žila spolu s rodiči v Londýně a ve Walesu. V roce 1945 se celá rodina kromě nejstarší dcery vrátila do Československa. V roce 1948 zvažovali emigraci do Argentiny. V 50. letech byl otec Zuzany Marešové na jeden rok uvězněn.

Marešová uvažovala o emigraci znovu v roce 1968, nakonec zůstala. Republiku však v roce 1984 opustila její dcera. Kvůli návštěvám ze zahraničí Marešovou v 80. letech několikrát vyslýchala StB a přemlouvala ji ke spolupráci.

O existenci Wintona se Marešová dozvěděla až po roce 1990

O okolnostech svého odjezdu z republiky v roce 1939 se Marešová dozvěděla až po roce 1990. Tehdy se také poprvé dozvěděla, že patří mezi takzvané Wintonovy děti. „Dostala jsem pozvání na švédské velvyslanectví a jen jsem vešla, vrhli se na mě reportéři. Tak jsem se poprvé dozvěděla, že existuje Nicholas Winton,“ řekla pracovníkům Paměti národa.

Byla jednou z iniciátorek Památníku rozloučení na pražském hlavním nádraží, který připomíná loučení rodičů s dětmi před odjezdem do neznáma. „Při tom všem, co jsem zažila, jsem měla velké štěstí. Byly děti, které se po válce vracely z Anglie a nikoho už tady neměly,“ vzpomínala pro Paměť národa Marešová.

Britský makléř a humanitární pracovník Nicholas Winton se narodil 19. května 1909, zemřel 1. července 2015. Zachránil 669 převážně židovských dětí, které odvezl vlaky z nacistického protektorátu Čechy a Morava do Británie. První vlak odjel z Prahy v květnu 1939, poslední v září téhož roku. Rodiny dětí většinou za války zahynuly. Do povědomí širší veřejnosti se Winton dostal až díky setkání se svými zachráněnými „dětmi“, které zorganizovala britská rozhlasová a televizní stanice BBC v roce 1988.

V roce 1998 ho přijal na Pražském hradě tehdejší prezident Václav Havel a vyznamenal jej řádem T. G. Masaryka. V roce ho v rodné Británii povýšila britská královna do šlechtického stavu.

V noci napadlo až patnáct centimetrů sněhu, problémy v dopravě měl Moravskoslezský kraj

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem patnácti centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který před vydatnějším sněžením v těchto oblastech varoval. Nový sníh v neděli ráno komplikoval dopravu hlavně v Moravskoslezském kraji, řidiči ale museli být opatrní také v dalších krajích. Někde se tvořily sněhové jazyky. Na Klatovsku se převrátil sypač.
Zájem o studium japonštiny v Česku sílí, přes kulturu láká hlavně mladé

V Česku roste zájem o studium japonštiny – podle oslovených jazykových škol je nejpopulárnější ze všech nabízených asijských jazyků. Pro velký zájem otevřely některé školy i kurzy navíc. Nejvíce vyhledávají japonštinu lidé do třiceti let. Dotazované školy uvádějí, že zájem sílí díky popkultuře, anime a turismu. ČT oslovila šest různých jazykových škol, které nabízejí běžné cizí jazyky, jako je angličtina a němčina, ale například i ty asijské.
AI pomáhá ve zdravotnictví, ministerstvo připraví pravidla

Umělou inteligenci (AI) využívá čím dál víc nemocnic a ambulancí. Tato technologie dokáže zkrátit délku vyšetření i čekací lhůtu na něj. Zatím ale chybí pravidla pro její využívání, ministerstvo zdravotnictví se to proto teď chystá napravit. Úřad také chce, aby zdravotní pojišťovny hradily technologie spjaté s AI.
V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové

Až deset centimetrů sněhu může od sobotního večera do nedělního poledne napadnout na severní a střední Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech, uvedli meteorologové. Od sobotního večera do nedělního odpoledne platí pro část Jihočeského kraje a severovýchod republiky výstraha před sněhovými jevy. Na severovýchodě může ojediněle přibýt až patnáct centimetrů nového sněhu a hrozí tam i sněhové jazyky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Česko má zájem na stabilních vztazích s Čínou, uvedl resort zahraničí po setkání ministrů

Česko má zájem na stabilních vztazích s Čínou, uvedlo na facebooku ministerstvo zahraničích věcí. Stalo se tak po setkání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s šéfem čínské diplomacie Wang Iem na okraj Mnichovské bezpečnostní konference. Podle čínské státní televize CGTN Wang po setkání ocenil aktivní závazek Česka zlepšit s Pekingem vzájemné vztahy.
Juchelka mluví o „porodních bolestech“ superdávky. Dle Jurečky se vědělo, že to nebude jednoduché

Nová superdávka se má místo od května dostat k příjemcům až v srpnu. S návrhem hned v prvním čtení souhlasila sněmovna, předloha jde do Senátu. Podle exministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) všichni věděli, že „najet na superdávku“ nebude jednoduché. Současný šéf resortu Aleš Juchelka (ANO) zmínil, že zatím neví, jak se projeví superdávka na rozpočtu. V debatě v Událostech, komentářích se věnovali také možným změnám v oblasti důchodů. Pořadem provázel Lukáš Dolanský.
Česko nesmí být černý pasažér, řekl k výdajům na obranu Pavel

Česko nemůže být černým pasažérem při zvyšování výdajů na bezpečnost, protože by ztratilo svou důvěryhodnost, uvedl prezident Petr Pavel na bezpečnostní konferenci v Mnichově. Podle něj nelze očekávat, že se ostatní země uskromní a zaplatí bezpečnost Česka. „Naši partneři velice pozorně sledují, co se u nás děje,“ upozornil Pavel v souvislosti s kroky nové vlády.
