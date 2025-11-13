Žalobce poslal k soudu čtyři lidi spojené s firmou, která justici dodává software


před 10 mminutami

Vrchní státní zástupce v Praze poslal k soudu čtveřici manažerů a zaměstnanců společnosti CCA Group, která už desítky let dodává software celé české justici, včetně soudů a státních zastupitelství. Skupinu viní ze zločinu zkrácení DPH a daně z příjmů právnických osob (DPPO), kterým měla stát připravit o přibližně 63 milionů korun. ČT to sdělil státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Jan Scholle. Jednoho obžaloval státní zástupce také z praní špinavých peněz.

„Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podal dne 12. 11. 2025 obžalobu ke Krajskému soudu v Plzni na čtyři fyzické osoby pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby,“ uvedl Scholle.

Skupina podle obžaloby úmyslně snižovala daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob pomocí vymyšlených daňových dokladů spřízněných společností. „Tím mělo dojít ke zkrácení DPH ve výši cca 54 milionů korun a ke zkrácení DPPO ve výši cca 9 milionů korun,“ doplnil Scholle s tím, že skupina obviněných plánovala obrat stát o další dva miliony korun.

NCOZ stíhá sedm lidí za krácení daní s rekordní škodou 4,7 miliardy
Ilustrační foto

Obvinění čelí i firma samotná, která se s žalobcem domluvila na dohodě o vině a trestu. Tu ještě musí spolu s žádostmi dalších dvou obviněných lidí schválit soud.

Případem se začali zabývat kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v roce 2022, kdy zahájili trestní stíhání sedmi lidí a firmy samotné. Původně přitom pracovali s možností, že byly zkráceny daně za více něž sto milionů korun. Skupina pod vedením majitele CCA Group Tomáše Váchy a jeho podřízených krátila daně od konce září 2019 do konce září 2022.

Bílí koně a luxusní kabelky

Podle dřívějších informací serveru Novinky.cz je mezi obviněnými právě také Tomáš Vácha. Vedle něj podle serveru čelí obvinění také tehdejší předsedkyně představenstva firmy Dana Sušenová či tehdejší finanční ředitel CCA Group Pavel Šebek.

Vácha měl podle dřívějších informací ovládat dodavatelské společnosti, na které vystavoval smyšlené doklady prostřednictvím takzvaných bílých koní z Ukrajiny. Peníze, které touto cestou získal, měl používat pro své soukromé účely. Část peněz údajně putovala k Váchově tehdejší manželce a později k přítelkyni, kterým platil hotely, skiservis, krejčovství, či luxusní módní doplňky.

Na software firmy spoléhá celá justice i další úřady

Firma, která na trhu působí od roku 1991, už téměř tři desetiletí dodává informační systémy a software celé české justici, tedy i všem soudům a státním zastupitelstvím. CCA Group spolupracuje s ministerstvem spravedlnosti nebo Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Firma měla také například na starost napojování jednotlivých složek justice na systém datových schránek.

