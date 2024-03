Zákaz HHC se blíží, už se objevují alternativy. Vobořil i experti prosazují regulovaný trh

Držení malého množství HHC a dalších nově zakázaných látek bude možné potrestat pokutou do patnácti tisíc korun, v případě většího objemu půjde o trestný čin. Tak se bude kvalifikovat také prodej jakéhokoliv množství výrobků s těmito látkami, avizoval místopředseda Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Vobořil. Vedle HHC se zákaz týká i výrobků s obsahem HHC-acetátu/HHC-O a THCP.

Zároveň věří, že stát by se měl chovat jinak k desítkám tisíc lidí, kteří například HHC užívají k samoléčbě. „Není dostupné klasické konopí a THC je podobné HHC. Člověku, který má Parkinsonovu nemoc a používá to na zpomalení třesu nebo jiných průvodních znaků nebo třeba na bolest, hrozí, když si to nakoupili do zásoby, trestný čin,“ poznamenal s tím, že s prezidentskou kanceláří mluví nejen o HHC a možnosti abolice.