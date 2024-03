HHC nahradí jiné neprověřené látky, varují odborníci

Na trhu je už podle odborníků na třicet převážně syntetických náhražek. „Naše firma zvolila cestu nového derivátu, HHC-P, který je zhruba čtyřikrát až pětkrát silnější. Proto dáváme do produktů jen dvacet procent účinné látky. Děláme to ve vaporizérech, cartridgích, květech,“ popsal majitel specializované sítě obchodů Jakub Juha.

Produkty s HHC se nebudou smět prodávat od příštího týdne. Normu v pátek podepsal premiér, následně vyjde ve Sbírce zákonů a hned druhý den začne platit. Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že by to mohlo být v úterý. Za prodej i držení těchto látek pak bude hrozit i trestní stíhání. Vláda zařadila HHC na seznam zakázaných přípravků kvůli desítkám případů předávkovaných dětí.

HHC je hrozbou hlavně proto, že o něm skoro nic nevíme. Ani to, jestli jde o drogu

Už HHC může mít celou řadu nežádoucích účinků, třeba závratě, úzkost nebo dezorientaci. V krajním případě – a to při vysokých dávkách – může ohrozit i základní životní funkce. Případy předávkování v poslední době přibývaly, a to hlavně u dětí. Podle ministerstva zdravotnictví se za poslední rok a půl intoxikovalo zhruba 170 lidí.

HHC proti bolesti i na spaní

Někteří lidé přitom HHC používají pro léčebné účely, třeba proti bolesti nebo na spaní. Jeden takový člověk se léčí s chronickými záněty střev, dostal na to kapky od lékaře. „Nemohl jsem třeba řídit auto. A obecně, to je fakt, jako kdybyste si dali litr vodky.“ Hledal proto alternativu, zafungovalo prý inhalování HHC. „Třikrát, čtyřikrát si potáhnu, ustoupí to během deseti minut,“ popsal. Po zákazu HHC ho dál užívat nechce, zkouší kapky s jinou, povolenou látkou.

Po HHC sáhl třeba i pacient, který dvacet let bojuje s roztroušenou sklerózou. „Když mám právě to záchvatové období, kdy to opravdu bolí, tak už si musím kápnout ráno,“ popsal.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil se snaží o dekriminalizaci těch, kterým HHC pomáhá při zdravotních problémech. Oslovil i prezidentskou kancelář. Řešení vidí v abolici. „V těch případech lidí, kteří si to nakoupili pro vlastní potřebu, budou mít vlastně velké množství u sebe, tak bychom takto uvažovali,“ prohlásil Vobořil.