Výborný navrhuje osvobodit zemědělské dotace od daní. Vydělají na tom velké podniky, namítají Piráti

Českým farmářům se kromě zemědělské politiky Evropské unie rovněž nelíbí lednové zvýšení některých daní a odvodů, které na ně dopadlo kvůli vládnímu úspornému balíčku. Teď Výborný navrhuje, že by vládní koalice mohla rolníkům některé daně snížit.

Zemědělské firmy by například mohly platit nižší sociální pojištění za své pracovníky. Výborný na jednání koaličních lídrů přinesl i návrh na zrušení zdanění zemědělských dotací.

„Týkalo by se to hlavně těch zemědělců, kteří mají zaměstnance zvláště v živočišné výrobě, kde musíte mít desítky zaměstnanců. Tak by to byla významná pomoc,“ okomentoval ministr.

„Jestli teď budou hledat cestu, aby jim snížili sociální pojištění, dobrá. Ale proč jim ho tedy zvedali?“ táže se předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

S plánem na zrušení zdanění zemědělských dotací nesouhlasí Piráti. Podle nich by na tom vydělaly velké zemědělské podniky, což podle nich není spravedlivé. „Už dnes (…) skupují střední podniky, které se dostaly ekonomicky do potíží nebo jsou na nich nějakým způsobem závislé. Takže to není cesta,“ poznamenal ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).