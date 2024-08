Vos a sršní je letos víc a jsou agresivní

V Česku jsou přemnožené vosy i sršně, letos jich je mnohem víc než v minulých letech. Potvrzují to entomologové i záchranáři, kteří k lidem s alergickou reakcí vyjíždějí prakticky každý den. Hned dvakrát během 24 hodin musela zasahovat i horská služba, a to v Krkonoších a Beskydech. Násobně více výjezdů registrují také hasiči. Vosám či sršním se daří díky současnému teplému a suchému počasí. Prospěl jim i mírnější průběh zimy.

Záchranáři teď apelují zejména na alergiky, aby u sebe stále měli adrenalinové pero. V případě, že se vydají do přírody, by neměli chodit sami.

Hasiči jsou v terénu denně

Hnízda vos a sršní často likvidují hasiči, které lidé přivolají na pomoc. I oni tvrdí, že jim v poslední době zásahů přibylo. „Letos jsme v průběhu léta zasahovali u víc než sedmi stovek událostí. Oproti loňskému roku se jedná o markantní nárůst, řekla bych až pětinásobný,“ řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Její slova potvrdil i velitel dobrovolných hasičů v Ostrově Josef Černý. „Když to vezmu za poslední roky, tak je to zase extrém. Opakuje se to jednou za pět let,“ sdělil.