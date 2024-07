Záchranky evidují až třikrát více výjezdů kvůli bodnutí hmyzem

Záchranáři evidují nárůst výjezdů k pacientům s alergickou reakcí po bodnutí hmyzem. ČT to zjistila z dat poskytnutých záchrannými službami ze všech krajů Česka. Třikrát více výjezdů kvůli bodnutí hlásí záchranáři z Ústeckého kraje. Od letošního května vyjeli už ke 115 případům, loni to za stejné období bylo 34 událostí. Více než dvojnásobek výjezdů oznámila také záchranka Libereckého kraje. V Královéhradeckém kraji mají letos pětkrát více závažných reakcí po bodnutí, některé skončily i resuscitací.

Záchranka Ústeckého kraje od května vyjela k případům bodnutí hmyzem třikrát častěji než minulý rok. „Od května dosud je to 115 výjezdů k pacientům s bodnutím. 67 z nich dělá bodnutí vosy. Za uplynulé období vloni šlo o celkově 34 výjezdů k bodnutí,“ porovnává mluvčí Prokop Voleník.

Středočeská záchranná služba vyjela letos k nejvážnějšímu případu v Praze-západ. „Muže, který je alergik, pobodaly vosy. Upadl do bezvědomí a zastavilo se mu srdce,“ popsala mluvčí Monika Nováková. „S rodinou náš operátor zahájil telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci. Následně si pacienta do péče převzaly naše posádky. Podařilo se obnovit oběh a poté byl transportován do nemocnice,“ dodala.

Hasiči likvidují více hnízd

Také hasiči letos mají s hnízdy vos nebo sršňů více práce. Jen v Plzeňském kraji kvůli jejich odstranění vyjížděli v 780 případech. „Za toto období jich vloni bylo 247,“ říká mluvčí tamních hasičů Petr Poncar.

I v jižních Čechách hasiči dosud zasahovali u zhruba dvojnásobku podobných oznámení. Letos vyjeli už 677krát. „Denně vyjíždíme k nebezpečnému hmyzu přibližně třináctkrát. Vloni to bylo šestkrát,“ srovnává mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Vendula Matějů. „Nebezpečný hmyz u soukromých domů a obydlí odstraňujeme v případě, že zde hrozí bezprostřední ohrožení. Tím je přítomnost dětí, důchodců nebo alergiků,“ vysvětluje Matějů.