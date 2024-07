Česko sužují přemnožení komáři. Objevují se i tropické druhy

V kempu v Třeboni je na začátku letních prázdnin asi pět set turistů, ale komárů je tam velká převaha. Letos je jich na jihu Čech mnohem víc, než je obvyklé. Například Hana Hronová jezdí s rodinou na stejné místo už sedm let a říká, že komárů přibylo. „Koušou celý den i večer, ale to se nedá nic dělat. Takže zapálíte svíčku a snažíte se to vydržet,“ řekla.

Komárů je tolik, že ani osvědčené metody – svíčky na odpuzování hmyzu nebo repelenty – příliš nezabírají. „(Svíčky) by měly odpuzovat, ale oni nad tím lítají,“ popsala Hronová. Její rodina si přivezla i repelenty, ale ty už spotřebovala a musela si dokoupit další.