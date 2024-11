Vondrášek: Omezení vyšetřování přestupků by výrazně snížilo zátěž policistů

ČT24

, jas

před 59 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

Otázky Václava Moravce: Policejní prezident Martin Vondrášek (zdroj: ČT24)

Přenést vyšetřování přestupků proti státní správě a samosprávě na správní orgány či zjednodušit vyšetřování přestupků proti majetku a občanskému soužití – takové kroky by mohly snížit administrativní zatížení policistů o desítky procent. V pořadu Otázky Václava Moravce to řekl policejní prezident Martin Vondrášek. Šéf policie bude usilovat o to, aby ministerstvo vnitra zpracovalo věcný záměr zákona o přestupcích. Omezení byrokracie je spolu s lepšími platovými podmínkami pro policisty jedním z požadavků, na kterém se vedení policie shodne s odboráři.

Podle Vondráška existují dva hlavní důvody, proč se příslušníci policie uchylují k protestům. „Tím prvním je nedostatečné ohodnocení policistů. Tím druhým je personální situace a rozsah agend, které policie je ze zákona povinna zpracovávat,“ vysvětlil. „Jestliže nebudeme odvážní a neprosadíme prvky oportunity do našeho právního systému, tak prostě agendy výrazně nezredukujeme,“ prohlásil Vondrášek. Podle něj policisté rozsáhle vyšetřují některé přestupky a poté zjištění předávají správním orgánům. Ty by si přitom mohly vést vyšetřování samy. Omezit by se podle něj daly i další policejní úkony, které policisté zajišťují pro soudy a státní zastupitelství a lze je dělat elektronicky.

Vondrášek v Otázkách Václava Moravce uvedl, že s místopředsedou Odborové organizace bezpečnostních sborů Martinem Červenkou se setkal dvakrát. „Poprvé z mojí vůle, podruhé z jeho vůle. Strávili jsme skoro pět hodin spolu a já musím říct, že ve většině se shodujeme,“ řekl Vondrášek, podle kterého se Česko musí zamyslet nad tím, kolik prostředků věnuje vedle vnější bezpečnosti také té vnitřní. Podle policejního prezidenta je velmi složité docílit „dobré a nezkreslené komunikace“ v tak velké organizaci, jako je policie. „Proto jsem založil centrum komunikace, proto každý policista může na slovíčko ke svému nadřízenému, proto každý policista může napsat dotaz na Policejní prezidium a v horizontu dnů dostane odpověď,“ vyjmenoval opatření Vondrášek. Někteří policisté tento týden protestovali proti nedostatku členů sboru a přetěžování policistů, rostoucí byrokracii a nízkým nástupním platům. Neudělovali například pokuty v případech, kdy jim to zákon dovoluje. Další protest plánují odbory na 21. listopadu.

Sám Vondrášek nemá problém s vyjádřením protestu, upozornil však, že se musí držet v mezích zákona. „Můj názor je takový: nesmíme přehlížet protiprávní jednání. Tam, kde lze ten přestupek vyřešit domluvou, proč ho nevyřešit domluvou,“ dodal šéf policie s tím, že pro vedení je protest „cennou zpětnou vazbou“. Policejní prezident se v pondělí sejde se zástupci Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů. Budou jednat také o pracovní skupině, která má omezení policejních agend na starost. Ve čtvrtek bude s odborovými organizacemi jednat i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Odvaha odmítnout škodní události bez cizího zavinění Vondrášek zdůraznil, že bez změny zákona lze „zásadním způsobem omezit byrokracii“. Pokud však půjde o výraznější snížení administrativy, bude to podle policejního prezidenta změnu zákona vyžadovat. Policejní prezident sdělil, že řediteli pořádkové policie uložil, aby vyhodnotil metodiku ke škodním událostem. „Protože v okamžiku, kdy nám oznámí, že došlo ke škodě a je naprosto evidentní, že tam není nějaké cizí zavinění, tak už ten operační důstojník musí mít dostatek odvahy a říct ‚nezlobte se, to si řešte s pojišťovnou, to není úkol policie‘,“ myslí si Vondrášek.

Policie podle jejího šéfa s pojišťovnami jedná. „Společně s ministerstvem dopravy jsme se například shodli na zvýšení škodního limitu pro nehody na takzvaný euroformulář. Ale tohle je o změně myšlení policistů. Je to i o nějaké odvaze říci, ‚tady není dáno podezření z přestupku, není dáno podezření z trestného činu – my to prostě nebudeme dělat‘,“ popsal policejní prezident s tím, že odvahu příslušníci bezpečnostních sborů „hledají“. Zároveň je dle něj třeba, aby si příslušníci policie byli vědomi správnosti takového postupu, a aby takový postup odsouhlasili i jejich nadřízení. „Moje představa spočívá v tom, že každý úkon, o který budeme dělat méně, je dobrý úkon, protože tomu policistovi rozváže ruce a nebude muset tolik času trávit u počítače,“ je přesvědčen šéf policie.