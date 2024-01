Vnitro a obce chtějí pro strážníky dřívější důchody. Podle resortu práce by to nebylo jednoduché

ČT24, jch

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Události: Důchody strážníků (zdroj: ČT24)

Svaz měst a obcí a ministerstvo vnitra žádají, aby mohli strážníci odcházet dříve do důchodu bez toho, aby se jim krátil. Navrhli to při projednávání chystané penzijní reformy, kterou by měla v únoru řešit vláda. Podobně to už platí u záchranářů nebo podnikových hasičů.

Podle návrhu zástupců obcí a ministerstva vnitra by se strážníkům za dvacet let služby zkrátil důchodový věk o dva a půl roku a za každých dalších šest měsíců pak ještě o jeden měsíc. Celkově ale maximálně o pět let.

Návrh zkrácení důchodů strážníkům

Ročně odchází do penze podle ministerstva vnitra kolem sto dvaceti strážníků. Do toho dřívějšího by jich podle nových pravidel mohla jít zhruba polovina. Podle strážníka městské policie v Brně Romana Růžičky je jeho práce v poslední době náročnější než dříve. „Dřív mi přišlo, že ti lidi byli kultivovanější, nebylo tolik alkoholu,“ prohlásil. Možnost dřívějšího odchodu do penze by uvítal, práce je podle náročná psychicky i fyzicky. „Já se nechci srovnávat s hasiči, policií nebo se záchranáři, nicméně děláme podobnou práci,“ prohlásil. V Česku působí u městské policie kolem osmi a půl tisíce strážníků. Resort chce i tímto krokem práci zatraktivnit. „V současné době, pokud se někdo rozhoduje mezi městskou, obecní, státní policií, dává, pokud je přijat, přednost státní policii, třeba i z důvodu výsluhovosti a podobně,“ vysvětlil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).