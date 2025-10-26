Vláda by dle Doležala měla vzniknout co nejdřív. Pospíšil postrádá rozpočtovou odpovědnost

39 minut
Zvoleného poslance Tomáše Doležala (SPD) nepřekvapilo, s jakou rychlostí se možná vláda dala dohromady. Poukázal na „poměrně jednoznačný“ výsledek voleb. Pokud má nový kabinet začít fungovat, bylo by dle něj dobré a nutné, aby vznikl co nejdříve, řekl v Duelu ČT24 moderovaném Martinem Řezníčkem. Vznikající koalice by měla být středopravá se „sociálním citem na půdorysu konzervativního smýšlení“, jak uvedl na ČT24 místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Zvolený poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) prý nevidí, v čem tato vláda může být rozpočtově odpovědná. Odkázal přitom na údajný záměr kabinetu zrušit důchodovou reformu, která je dle něj nutná pro dlouhodobou konsolidaci veřejných rozpočtů. Počká si však na to, až opozice dostane program.