Většina stran a hnutí, které mají podle dat Kantar CZ reálnou šanci vstoupit do sněmovny (ANO, SPOLU, SPD, STAN, Piráti, Stačilo!, Motoristé), souhlasí s tím, aby Česko bylo nadále členem Evropské unie. Pro vystoupení se vyslovila jen hnutí SPD a Stačilo! A obdobné to je i u Severoatlantické aliance. Že by NATO nemělo garantovat bezpečnost Česka, si myslí jen SPD a Stačilo! Ostatní naopak v členství vidí záruku pro efektivní obranu. Momentálně třeba před ruskou agresí.
Většina stran je pro setrvání v EU a NATO
