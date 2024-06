V Česku vydatně prší. Meteorologové varují před rozvodněním řek

Kvůli vydatným dešťům vyjížděli hasiči v noci na sobotu k desítkám případů. Ve středních Čechách nejčastěji čerpali vodu nebo odstraňovali spadlé stromy či jiná nebezpečí. Nejvíce zásahů měli na Kladensku, uvedli ráno středočeští hasiči na síti X. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varoval, že kvůli vydatným dešťům a nasycení půdy mohou hladiny některých řek na západě Čech překročit v sobotu třetí povodňový stupeň. Týká se to především Radbuzy, Mže a jejích přítoků. Meteorologové doporučují lidem v zasažených oblastech sledovat vývoj situace a její prognózu.

Například v kladenské části Tuchoraz hasiči několik hodin odstraňovali pomocí velkokapacitního čerpadla lagunu, která se vytvořila po přívalovém dešti. V některých místech byla hluboká až 1,5 metru. Do Brandýsku vyjížděli stabilizovat narušenou obvodovou zeď garáže, pomocí výdřevy ji provizorně zajistili. V Hostivici u Prahy zasahovali u rozvodněného potoka, kam bylo nutné navézt pytle s pískem.

Od pátečních 15 hodin do sobotní šesté hodiny ranní hasiči zasahovali u 29 mimořádných událostí v souvislosti s počasím. „Nejvíce zasaženým okresem bylo Kladno, dále Beroun a Praha-západ. Nejvíce jsme vyjížděli na čerpání vody, popadané stromy a jiná nebezpečí,“ uvedli hasiči. V deseti případech čerpali vodu, v osmi případech odstraňovali popadané stromy a sedmkrát vyjížděli k nebezpečným stavům.

Na západě Čech hrozí záplavy, noc byla ale klidná

Na západě Čech, kde platí výstraha před povodněmi, byla situace v noci podle mluvčího hasičů Karlovarského kraje Martina Kasala klidná. „Nemuseli jsme nikam vyjíždět, nicméně bedlivě sledujeme situaci a jsme připraveni zasáhnout, pokud by hladiny řek začaly stoupat tak, že by mohly někoho ohrozit,“ řekl pro ČT. Dodal, že na některých tocích docházelo k mírnému stoupání. Druhého stupně povodňové aktivity, tedy pohotovosti, by mohly dosáhnout i toky v povodí Ohře.

„Stále platí výstraha pro území celého Karlovarského kraje. Čekáme, jak se vyvine situace i podle předpovědi, kdy má pršet po celém kraji. Vzhledem k tomu, že ta půda je nasycená a už v týdnu jsme zaznamenali výrazně zvýšené průtoky, dokonce i první či téměř druhé povodňové stupně, tak jsme v bdělosti a nesmíme podcenit situaci,“ uvedl Kasal.

Vytrvalé deště zvedly hladiny šumavských řek Ostružná v Kolinci a Křemelná ve Stodůlkách na Klatovsku na druhé povodňové stupně. Na tocích odvodňujících Šumavu očekávají meteorologové dosažení prvního povodňového stupně.