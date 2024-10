V Česku se nedaří recyklace odpadu, chybí linky

Možnost úvěrů a dotace

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) chce nabídnout nové dotace a úvěry, aby materiál nemířil do zahraničí. „Chceme vyrábět výrobky z druhotných surovin, z recyklátu na území České republiky. Proto v příštím roce přijdeme s tímto nástrojem tak, aby tady vznikaly nové technologie, nové výrobní areály, nové firmy,“ zdůraznil.

Pomoci by mohla i další novinka, jelikož od nového roku se v obcích začne povinně třídit také textil. V řadě z nich to ale dělají už nyní a kontejnery podle starostů ještě přibydou.

„Téměř všichni občané jsou zvyklí, že ve své obci mají kontejner červený nebo oranžový, pak máme také sběrné dvory, takže daleko těžší disciplína, a ta čeká právě města a obce, bude, jak to vykazovat, jak to napsat do správných kolonek,“ míní výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková.