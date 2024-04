V Česku zemřel novorozenec s černým kašlem

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) zemřelo dítě nakažené černým kašlem, jeho zdravotní stav komplikovaly další infekce. Zřejmě několikatýdenní pacient byl na Dětskou kliniku FN HK přeložen z jiné nemocnice v kritickém stavu, řekl mluvčí hradecké fakultní nemocnice Jakub Sochor. Úmrtí potvrdil i resort zdravotnictví. Už dříve s černým kašlem zemřeli dva senioři. Do konce dubna podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) dorazí do Česka více než sto tisíc vakcín proti černému kašli.

Ministr zdravotnictví Válek ve čtvrtek na tiskové konferenci uvedl, že do konce dubna do Česka dorazí více než 110 tisíc kusů vakcín. Tento týden dle ministra dorazilo deset tisíc dávek, ke konci příštího týdne jich bude dalších dvacet tisíc a do konce dubna přijde mimořádná dodávka z Francie. Další budou chodit pravidelně do konce roku. „V množství pro pravidelné očkování je objednáno více než čtyři sta tisíc dávek,“ dodal.

Válek zároveň apeloval na nevynechávání přeočkování dětí v pěti až šesti a deseti až jedenácti letech a na očkování těhotných. Podle Fošuma budou pro očkování těhotných vyhrazené vakcíny, lékaři si je mohou objednat u distributora. „Je vytyčeno relativně velké množství tak, abychom pokryli všechny ženy, které jsou těhotné a mají o očkování zájem,“ poznamenal s tím, že objednané vakcíny budou dodány příští týden.

Očkování dětí je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, dospělým na něj zdravotní pojišťovny zpětně přispívají.