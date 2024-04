Proti černému kašli by se měly očkovat těhotné ženy, aby ochránily novorozence, vyzval Prymula

Podle úterních údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) bylo od začátku letošního roku do konce března evidováno 5297 případů černého kašle. Epidemiolog Roman Prymula v Interview ČT24 mimo jiné prohlásil, že už v tuto chvíli je zřejmé, že počet nakažených přesáhne deset tisíc. Bývalý ministr zdravotnictví zároveň poukázal na fakt, že se v tuzemsku proti černému kašli víceméně neočkují těhotné ženy. Jejich vyšší proočkovanost by podle něj snížila riziko nakažení kojenců.

Aktuální množství případů černého kašle, které je na českém území nejvyšší od roku 1960, Prymulu nepřekvapilo. „V posledních dvanácti až čtrnácti letech vidíme z různých objektivních příčin stoupající trend. To, co nás překvapilo, je obrovský rozsah epidemie. V podstatě se dá říci, že na základě parametrů, které jsou v tuto chvíli k dispozici, se asi dostaneme přes deset tisíc nakažených,“ konstatoval někdejší ministr a ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Průběh onemocnění ve zmíněné věkové skupině je podle Prymuly poměrně mírný. „Když se podíváme, co se děje, tak nikdo není v ohrožení života. Kategorie, která nás trápí nejvíce, je kategorie nejnižší – tedy kojenců, kde je zatím hlášeno asi 85 prodělaných případů. Zde je riziko, že někdo zemře. V řadě okolních zemí se to už stalo,“ upozornil.

Proočkovanost těhotných žen je v Česku minimální

Děti do jednoho roku totiž ještě nemusí mít kompletní povinné očkování, jež je proti černému kašli chrání. Někteří rodiče reagují očkováním sebe a prarodičů. „To je strategie, která se používá, ale její účinnost není vysoká. To, co je mnohem účinnější, je očkování těhotných žen ve třetím trimestru,“ zdůraznil Prymula.

„Je to věc, která v Česku není plošně využívána. Máme proočkovanost kolem 1,5 procenta. V několika významných západních zemích se proočkovanost pohybuje okolo 80 procent. To je hlavní problém. Potřebujeme dělat mnohem větší osvětu,“ pokračoval s tím, že v tuzemsku je zažité těhotné ženy neočkovat z důvodu, že jim to může uškodit. „Není to vůbec pravda. Očkování proti chřipce, černému kašli nebo proti RS virům jsou v tomto případě namístě.“