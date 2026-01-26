V čele OLAFu zasedne Klement, jako první Čech se stane v EU generálním ředitelem

Nahrávám video
Už za několik dnů nastoupí do čela Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) český žalobce Petr Klement. Pomohla k tomu i politická podpora od prezidenta Petra Pavla či expremiéra Petra Fialy (ODS). Tuzemsko tak poprvé dosáhlo v Bruselu na nejvyšší úřednickou pozici – generálního ředitele. Úřad se angažoval i v kauze Čapí hnízdo, ale dle Klementa role instituce v této věci skončila. „OLAF působí v oblasti prevence, může dávat systémová doporučení, to je velice důležité,“ přiblížil nastupující generální ředitel.