V čele OLAFu zasedne Klement, jako první Čech se stane v EU generálním ředitelem

před 25 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Nástup Petra Klementa do čela OLAFu
Už za několik dnů nastoupí do čela Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) český žalobce Petr Klement. Pomohla k tomu i politická podpora od prezidenta Petra Pavla či expremiéra Petra Fialy (ODS). Tuzemsko tak poprvé dosáhlo v Bruselu na nejvyšší úřednickou pozici – generálního ředitele. Úřad se angažoval i v kauze Čapí hnízdo, ale dle Klementa role instituce v této věci skončila. „OLAF působí v oblasti prevence, může dávat systémová doporučení, to je velice důležité,“ přiblížil nastupující generální ředitel.

Lékárny v Česku loni vydaly rekordní množství léčebného konopí. Podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) šlo skoro o polovinu více než v roce předchozím. Jedním z důvodů je i změna vyhlášky, která umožnila jeho předepisování také praktickým lékařům.
V příští dekádě má v Evropě sloužit přes pět set bojových letounů F-35 a dva tucty jich pořizuje i Česko. Loni za ně zaplatilo dalších téměř pět miliard, výrazně méně než předloni. Letos na jaře pak má začít modernizace základny Čáslav, odkud mají víceúčelové bitevníky v budoucnu startovat. Protivzdušná obrana dle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) patří k prioritám. Poslancům na branném výboru v týdnu řekl, že projekt amerických letounů pokračuje.
Vládu Andreje Babiše (ANO) čeká schvalování návrhu letošního státního rozpočtu. Kabinet na zákonu pracuje od prosincového jmenování, ve sněmovně předtím odmítl návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS). Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) také kabinetu předloží nařízení, podle kterého se od dubna zvýší platy pracovníků ve veřejném sektoru, kteří nedostali přidáno na začátku roku. Před jednáním vlády jako obvykle zasedne koaliční rada.
Ledovka se z východní části Česka přesouvá na západ. Meteorologové pro nedělní odpoledne, večer a noc vydali výstrahu pro část Středočeského kraje, část jižních Čech a Ústeckého kraje a pro Plzeňský kraj. Večer pak připojili varování před náledím v Čechách a na Českomoravské vrchovině. V západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji může navíc od večera silně sněžit. Do rána napadne až dvanáct centimetrů sněhu, informoval v neděli dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) považuje za zbytečnou provokaci Ukrajinců vůči českým občanům a hostitelské zemi rozvinutí několikametrové ukrajinské vlajky přes Karlův most v Praze. Akce, kterou pořádalo ukrajinské velvyslanectví, se konala v sobotu u příležitosti Dne jednoty Ukrajiny. Okamura v neděli večer na síti X uvedl, že taková akce nepřispívá vzájemným vztahům obou zemí. S ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) už mluvil o tom, aby se taková akce na tomto historickém místě neopakovala.
Česko ve čtvrtek obdrželo pozvánku ke členství v Radě pro mír, kterou ustavil prezident USA Donald Trump. Odpovědí na pozvání i dalšími tématy se v Otázkách Václava Moravce zabývali europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO) a exministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Podle Bžocha Trumpovo úsilí dává smysl v případě zaměření na Blízký východ, cíl budování paralely k OSN ale nechápe. Případné přijetí pozvání by však projednával a koordinoval s partnery z EU a NATO. Podle Dvořáka projekt rady vzbuzuje pochybnosti, označil ho za projev narůstajícího narcisismu Trumpa. Nabídku ke vstupu by tak doporučoval „vymlčet“.
Tuto neděli uplynulo přesně dvacet let od vraždy podnikatele Františka Mrázka. Kdo ho zastřelil, ani to, kdo si jeho smrt objednal, policie neobjasnila. Mrázek měl kontakty v byznysu, mezi politiky i v podsvětí. V neděli se skutek stal promlčeným a nikdo za něj nemůže být potrestán. Policisté však ve vyšetřování mohou pokračovat dál.
