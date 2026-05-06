Ústavní soud zamítl změny v odměnách politiků působících paralelně v samosprávách


6. 5. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu těmto politikům od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40 procent částky, na kterou by měli nárok, pokud by působili jen v jednom zastupitelstvu. Návrh podala skupina 22 senátorů.

Změna se dotkla stovek komunálních a krajských politiků, kteří propojují různé úrovně samospráv. Souběh funkcí v obci a kraji je běžný a přínosný, argumentovali senátoři, za které jednal Petr Štěpánek (STAN). Navíc připomínali, že jde o výsledek rozhodnutí voličů. Chtěli, aby Ústavní soud škrtal v obecním i krajském zřízení, stejně jako v zákoně o hlavním městě Praze.

Podle středečního nálezu však právní úprava není ani protiústavním přílepkem, ani nezasahuje do práva na samosprávu nebo práva na spravedlivou odměnu za práci. Sleduje legitimní cíl, a to zejména úspory v rozpočtech územních samospráv.

Například zákon o obcích stanovuje, že pokud je uvolněný člen zastupitelstva zároveň krajským zastupitelem, „poskytne mu odměnu v plné výši pouze ten samosprávný celek, který by mu jako členovi zastupitelstva poskytoval odměnu vyšší“.

Druhý samosprávný celek pak vyplácí jen 40 procent částky, která by členovi zastupitelstva jinak náležela. Sporné paragrafy v ostatních napadených zákonech mají podobnou konstrukci.

Před soudem obstála také související právní úprava odměn pro komunální a krajské politiky, kteří jsou zároveň poslanci, senátoři nebo členové vlády. Nález soudu byl jednomyslný, nikdo neuplatnil odlišné stanovisko.

ŽivěPoslanci by na mimořádné schůzi měli schvalovat novelu k rozpočtům

Poslanci se mimořádně sešli k závěrečnému schvalování novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice ohlásila dlouhou debatu, její zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora neprojedná na mimořádné schůzi vůbec nic. Od 18:00 by měli poslanci pokračovat v debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, kterou v noci přerušili.
ŽivěSenát rozhodne o přerozdělení osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Senát bude rozhodovat o přerozdělení osmi miliard korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi zaměstnanecké a oborové pojišťovny. Koaliční návrh má stabilizovat systém zdravotního pojištění. Senátoři mají schvalovat také snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Změnu ale podpořil jen jeden ze tří senátních výborů, které úpravu projednávaly.
VideoJurečka a Žbánek probrali okolnosti sněmovní debaty o srazu sudetských Němců

Sněmovna přerušila jednání o postoji k pořádání sjezdu sudetských Němců v Brně. Vláda ANO, SPD a Motoristů v usnesení požaduje, aby dolní komora s uspořádáním akce nesouhlasila. S navrženým bodem ovšem nesouhlasí ani skupina koaličních poslanců. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka tvrdí, že česko-německé vztahy píší novou etapu, poukázal na uzavřené smlouvy o partnerství s Berlínem. „Máme mít schopnost velkoryse se dívat na budoucnost,“ dodal. Místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Miroslav Žbánek (ANO) si nemyslí, že aktuální diskuze je o dobrých nebo špatných vztazích. Sněmovna podle něj debatuje hlavně o samotném tématu sjezdu. Diskusí v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
Hasiči dohašují požár v Českém Švýcarsku, pomohl déšť

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne bude pohybovat ještě kolem 370, odpoledne se možná počet sníží. V noci nad územím pršelo, sdělil mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Uhasit zbývá zhruba pět hektarů.
Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat

Během poslední sezony respiračních nemocí se nedalo v Česku očkovat aktuální vakcínou proti nemoci covid-19 asi 91 procent lékařů a přes 98 procent zdravotních sester.
Bouřky se prohnaly Českem, nejsilnější byly v Karlovarském kraji

Do Česka v úterý večer dorazily bouřky, přičemž nejsilnější byly kolem 21. hodiny v Karlovarském kraji i na západě Ústeckého kraje, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X.
Ceny leteckého paliva rostou. Brusel chystá opatření

Letecké palivo zdražuje. Od začátku americko-izraelského útoku na Írán se ceny zvedly asi o 75 procent. Aerolinky tak přehodnocují náklady a ruší některé spoje. Další lety slučují. V Evropě je ale zatím kerosinu dostatek. I tak ale Evropská komise připravuje opatření. Slibuje, že ještě tento týden aktualizuje pokyny pro letecké společnosti ohledně využívání leteckého paliva a koordinace zásob.
