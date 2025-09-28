České úřady řeší aktivitu stovek falešných účtů na sociální síti TikTok, které podle zdrojů ze státní správy zřejmě chtějí ovlivnit sněmovní volby v zemi, informoval Deník N. Podle něj tyto profily šíří například proruský obsah namířený proti EU či NATO a obhajující ruskou invazi na Ukrajinu. Také propagují subjekty jako SPD a Stačilo!. Český telekomunikační úřad se zabývá především tím, že jde pravděpodobně o robotické účty.
Úřady řeší stovky účtů na TikToku, které zřejmě chtějí ovlivnit volby, píše Deník N
Že jde o falešné automatizované účty, dokládá podle serveru mimo jiné například to, že nezvládají českou diakritiku, náhodně přecházejí do jiných jazyků či omylem najednou řeší třeba situaci v Africe místo v Česku.
Na činnost falešných účtu na TikToku upozornila iniciativa IT odborníků Centrum pro výzkum on-line rizik. Jejich analýza odhalila téměř tři stovky propojených účtů, které vzájemným sdílením a komentováním uměle zvyšují svůj dosah dohromady až na miliony zhlédnutí týdně.
„Jedním z klíčových signálů pro doporučování obsahu je délka zhlédnutí a počet interakcí (lajků, komentářů, sdílení). Tento princip může být snadno manipulovatelný,“ upozornila Vendula Prokůpková z iniciativy.
Nejspíš součást trollí farmy
Stovky propojených účtů podle ní šíří na českém TikToku prokremelské příspěvky. „Většina těchto účtů navíc šíří obsah podporující vybrané kandidáty Stačilo!, SPD, PRO, SPRRSČ Miroslava Sládka a dalších stran. To však neznamená, že se podpora děje s vědomím daných kandidátů nebo stran. Účty navíc nejsou vázány na jediný politický subjekt, ale kombinují podporu více antisystémových stran současně,“ doplnila.
„Mohu potvrdit, že tuto věc intenzivně řešíme. Probíhají jednání s relevantními subjekty,“ sdělila Deníku N mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Tereza Meravá.
Úřady jsou podle serveru přesvědčené, že tato síť účtů je součástí nějaké trollí farmy a pokouší se zasáhnout do českých sněmovních voleb. Deníku N to řekly dva nejmenované zdroje ze státní správy, které se tímto konkrétním případem zabývají. Česko řeší situaci s Evropskou komisí i TikTokem, píše Deník N.