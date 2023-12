Upozornili na problémy, přišli o místo. Pořad 168 hodin popsal případy dvou whistleblowerů

„Patnáct minut poté, co jsem mu dopis poslal, mi volal ještě jednou, že si to rozmyslel a že ten (jmenovací) návrh zatím skartuje a že pravděpodobně dojde ke rušení úřadu,“ popsal Kodym.

Kupka se hájí, že úřad chtěl zrušit už dávno a že tento krok s Kodymovým dopisem nesouvisí, přestože jej informoval o tom, že jej do čela úřadu chystá jmenovat. „Ano, já jsem ještě předtím měl skutečně v úmyslu tak učinit, nicméně s ohledem na to, jak proběhly všechny další kroky, tak jsem v tomto směru opravdu změnil názor,“ řekl ministr dopravy.

„Těžko říct, jestli to byla msta, ale rozhodně to byla reakce na to, že jsem ten dopis napsal,“ domnívá se Kodym. „Byl jsem označený za nebezpečného, nechtěného člověka, který by se do takových pozic neměl dostat.“

Případ na ministerstvu spravedlnosti

Podobný příběh se minulý týden odehrál i na ministerstvu spravedlnosti. Šéf insolvenčního odboru Jan Benýšek podal protikorupční podnět na náměstka ministra Pavla Blažka (ODS), Antonína Stanislava (ODS), a to dokonce už podruhé.

„Je potřeba se vrátit do historie, do roku 2016, kdy jsem jako řadový referent oznámil vedení ministerstva skutečnosti, které důvodně nasvědčovaly tomu, že v odboru, ve kterém jsem byl zařazen, docházelo k manipulaci u zkoušek insolvenčních správců,“ uvedl Benýšek.

Insolvenční odbor tehdy řídil právě současný náměstek ministra Antonín Stanislav. Ten však jakékoliv pochybení odmítá. „Tato tvrzení byla v minulosti opakovaně vyvrácena a označena za pomluvu,“ uvedl 27. listopadu pro server Justice.cz.