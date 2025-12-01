Umělá inteligence pomáhá silničářům s náledím


Silničáři na Vysočině a v Plzeňském kraji používají od letošní zimní sezony nové informační systémy. Snadněji se díky nim dozví, kde hrozí náledí, a je proto potřeba poslat sypače. V Plzeňském kraji aplikace zpracovává údaje z meteostanic a předpovědi počasí. Model AI pak zobrazí pravděpodobnost nutnosti zimní údržby na konkrétním úseku silnice. Také kraj Vysočina využívá podobný systém. Jeho program sbírá data o počasí přímo ze sypačů, takže silničáři můžou lépe plánovat výjezdy a rychleji reagovat na změnu počasí. Pomáhají také data z meteostanic, které mají zabudovaná čidla ve vozovkách. Ta měří teplotu a vlhkost povrchu a dispečeři tak už nemusí vysílat sypače jen na kontrolní jízdu. Informace v tomto kraji navíc pomáhají také záchranářům, ale i běžným řidičům. Ti se dozvědí, kde se zrovna sypače pohybují.

Tržby e-shopů za Black Friday meziročně vzrostly o osm procent

Ve výprodejích k černému pátku (Black Friday) utratili Češi na internetu za celý poslední listopadový týden přibližně 8,5 miliardy korun, oproti loňsku asi o osm procent více, řekl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška. Slevová akce Black Friday byla oficiálně v pátek 28. listopadu, obchodníci ji ale prodlužují, podle APEK většinou právě na týden.
před 3 hhodinami

Schodek rozpočtu činil v listopadu 232,4 miliardy korun

Schodek státního rozpočtu se v listopadu prohloubil o 49,3 miliardy korun a dosáhl 232,4 miliardy korun, informovalo ministerstvo financí. Je to nejnižší schodek za posledních šest let, zároveň ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni byl rozpočtový deficit na konci listopadu 259,2 miliardy korun. Na celý rok je naplánovaný schodek 241 miliard korun, loni skončil rozpočet deficitem 271,4 miliardy korun.
14:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Soud v Ostravě zamítl návrh na ochranu domu v osadě Bedřiška

Krajský soud v Ostravě zamítl návrh na vydání předběžného opatření na ochranu domu v osadě Bedřiška v Ostravě Mariánských Horách. Vyplývá to z rozhodnutí, které soud zveřejnil. Na domě zůstávají demonstranti. Mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská řekla, že podobné rozhodnutí očekávali, budou ho respektovat, což ale neznamená konec protestní akce.
11:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami

ODS opouští i senátor za českobudějovický obvod Sýkora, míří za Kubou

ODS opouští senátor za českobudějovický obvod Zbyněk Sýkora. Přidá se k jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi, který připravuje vznik nového hnutí. Senátor se tak stal dalším významným jihočeským politikem, který opouští občanské demokraty. Sýkora svůj odchod odůvodňuje tím, že do politiky vstupoval právě kvůli Kubovi, a ne kvůli ODS.
před 4 hhodinami

Česká družice VZLUSAT-2 splnila svou misi, pak shořela v atmosféře

Družice VZLUSAT-2 ukončila svou misi, při které pořídila jako první česká družice snímky České republiky ve vysokém rozlišení. Poté postupně klesala, až sestoupila do atmosféry, kde shořela. Družice byla na oběžné dráze přibližně čtyři roky.
před 5 hhodinami

Žádné výhrady vůči mé osobě neměl, sdělil Juchelka po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel v pondělí přijal další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Jako poslední na Pražský hrad dorazil krátce před polednem kandidát na ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, který jednání označil za konstruktivní. S hlavou státu prý debatovali například o vyloučených lokalitách, důchodech či superdávce. Juchelka také sdělil, že Pavel žádné výhrady vůči jeho osobě neměl.
12:01Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Mám z toho velmi dobrý pocit, řekla Schillerová po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel v pondělí přijímá další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Po nominantovi na post ministra průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi na Pražský hrad dorazila dopoledne také kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová. Ta debatu s prezidentem označila za konstruktivní. Pavlovi, který byl podle ní dobře připraven, Schillerová odpovídala na otázky. „Mám z toho velmi dobrý pocit,“ shrnula.
11:00Aktualizovánopřed 5 hhodinami
